Coupe du monde 2026: l'immense déception des supporters sénégalais

Après un match essentiellement dominé par le Sénégal, la Belgique a inversé le rapport de force en égalisant en toute fin de deuxième période avant de l'emporter 3-2 aux prolongations. À Dakar au pied du Monument de la renaissance africaine, fanzone qui a rassemblé des milliers de personnes, l’état de confiance des supporters a été brutalement rompu.

« C'est parce qu'il y a du monde, c'est pourquoi je ne peux pas pleurer. Sinon à l'instant où je vous parle, j'ai mal au cœur. » À la 89ᵉ minute c'est l'égalisation surprise de la Belgique . La foule se fige, plongée soudainement dans la confusion. Junias réalise difficilement. « Je suis bouche bée. On a cru gagner le match, on a cru dominer. Mais à ma grande surprise, les choses ont changé. »



Au coup de sifflet final, la fanzone s'est déjà vidée de ses supporters. L'amertume de la défaite est trop grande. Comme pour Aïcha, Malienne résidante au Sénégal.



« Imagine, tu penses vraiment avoir un truc dans la main et tout d'un coup quelqu'un te l'arrache. Le mal que ça fait, c'est ce que je ressens actuellement dans le cœur. Nous, le Mali, on n'a pas été qualifiés, donc la seule équipe sur laquelle on compte, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La Côte d'Ivoire a été éliminée hier. Maintenant, il y a le Sénégal qui est éliminé aujourd'hui. C'est très, très décevant. »





Un peu plus loin, Sadio, lui, garde le sourire. Pas question de s'écrouler. « Moi, je suis content parce que pour moi, notre équipe a très bien joué. Maintenant, on arrive à jouer avec ces gars-là, face à face, d'égal à égal. Défier des équipes beaucoup plus huppées que notre équipe, ça pour moi, c'est incroyable. C'est le foot, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le quotidien des athlètes. Demain on se réveille, on s'entraîne, on passe à autre chose. »



Cette fois, les Lions s'arrêtent aux portes des huitièmes de finale. Un palier qu'ils avaient franchi deux fois dans leur histoire en Coupe du monde en 2002 et en 2022.



