DER/FJ : Abdoulaye Niane, ex-DG de la BNDE remplace Aïda Mbodj

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé, mercredi, Abdoulaye Niane au poste de Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), à l’occasion du Conseil des ministres.
Expert fiscal et ancien directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), le Dr Abdoulaye Niane remplace à ce poste Aïda Mbodj.
Expert fiscal et ancien directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), le Dr Abdoulaye Niane remplace à ce poste Aïda Mbodj.
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