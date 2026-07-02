DER/FJ : Abdoulaye Niane, ex-DG de la BNDE remplace Aïda Mbodj

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé, mercredi, Abdoulaye Niane au poste de Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), à l’occasion du Conseil des ministres.



Expert fiscal et ancien directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), le Dr Abdoulaye Niane remplace à ce poste Aïda Mbodj.