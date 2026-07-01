1,2 milliard en 2025: comment Trump a dopé sa fortune grâce aux cryptomonnaies

Le président américain Donald Trump a enregistré environ 1,2 milliard de dollars de revenus provenant de ses activités dans les cryptomonnaies en 2025, selon un calcul effectué par l’AFP sur la base de documents rendus publics mardi (heure locale) par le Bureau d’éthique gouvernementale (OGE).

Selon un document de plus de 900 pages, le chef de l’État a reçu près de 550 millions de dollars grâce à ses liens avec la start-up World Liberty Financial (WLF). Lancée en septembre 2024, cette plateforme a émis sa propre cryptomonnaie, le WLFI, dont la vente initiale a rapporté 550 millions de dollars.



Donald Trump et ses trois fils ont également récupéré, via la société intermédiaire DT Marks Defi, 22,5 milliards de WLFI supplémentaires, qui valent actuellement 1,3 milliard de dollars environ. En avril 2025, WLF a également commercialisé son stablecoin, une devise numérique dont la valeur est adossée sur une monnaie traditionnelle, en l’occurrence le dollar.



Un patrimoine quasiment triplé

Outre WLF, la déclaration de revenus de Donald Trump fait état de royalties perçues en vertu d’un accord de licence lié à la cryptomonnaie qui porte son nom, le $TRUMP, commercialisé quelques heures avant son investiture en janvier 2025. Ce complément a atteint 635 millions de dollars, selon le document mis en ligne mardi par l’OGE.



Les activités de Donald Trump dans le secteur des cryptomonnaies sont la principale raison du quasi-triplement de son patrimoine personnel, passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026 selon le site du magazine Forbes. Une loi de 1978 oblige le président et le vice-président des États-Unis à déclarer leurs revenus ainsi que leurs actifs.

