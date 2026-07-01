SENELEC : les associations de consommateurs en visite à la centrale de West African Energy et à l’unité de regazéification d’Elton

Les associations de consommateurs ont effectué une visite de la centrale de West African Energy (WAE) et de l’unité de regazéification d’Elton. L’objectif était de leur présenter ces infrastructures stratégiques qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de la stratégie nationale « Gas to Power ».



Représentant le Directeur général de la SENELEC, Djiby Dieng, Directeur principal des Équipements, a rappelé que la centrale de WAE, d’une capacité de 300 MW, est la plus importante du parc de production de la SENELEC. Selon lui, ce projet, développé avec des promoteurs sénégalais, permettra de valoriser le gaz naturel pour produire une électricité à moindre coût. Cette stratégie vise à réduire durablement les coûts de production afin que les consommateurs puissent, à terme, bénéficier d’une énergie plus abordable.



Le Directeur exécutif de West African Energy, Falilou Sèye, a expliqué que la centrale à cycle combiné atteindra une capacité totale de 366 MW, soit près de 25 % de la capacité de production électrique installée du Sénégal. Grâce à ses turbines à gaz et à son cycle vapeur, elle offrira un meilleur rendement énergétique que les centrales actuelles. Dans un premier temps, elle sera alimentée par du gaz naturel importé, le temps que les infrastructures permettant d’acheminer le gaz local jusqu’au Cap des Biches soient achevées. Une solution provisoire d’approvisionnement en gaz est attendue dès le mois d’août, tandis que la solution définitive, via le terminal gazier du Port de Dakar, est prévue au premier semestre 2027.



Falilou Sèye a également rappelé que ce projet, représentant un investissement de 283 milliards de francs CFA, est désormais détenu à 100 % par la SENELEC. Selon lui, cette reprise par l’État traduit une volonté de renforcer la souveraineté énergétique nationale tout en maintenant les standards de gestion d’un producteur indépendant afin de répondre aux exigences des partenaires financiers.





Au nom des consommateurs, Momar Ndao, président de l’ASCOSEN, a souligné que les priorités des usagers restent la disponibilité permanente de l’électricité, la qualité du service et un prix abordable. Il a salué une infrastructure portée par des investisseurs sénégalais et estimé que le passage progressif au gaz naturel, appuyé par la solution provisoire de regazéification, devrait permettre de réduire fortement les coûts de production. Il a exprimé le souhait que ces économies soient, à terme, répercutées sur les factures d’électricité des consommateurs.