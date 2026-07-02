Élimination du Sénégal au Mondial : une pétition lancée pour réclamer le départ de Pape Thiaw

Quelques heures après l'élimination du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde de football face à la Belgique, la déception des supporters s'est rapidement transformée en contestation. Une pétition en ligne a été lancée pour demander le limogeage du sélectionneur national, Pape Thiaw.



Intitulée « Demande de limogeage de Pape Thiaw à la tête de l'Équipe nationale du Sénégal », cette initiative invite les internautes à soutenir le départ du technicien sénégalais à la suite du parcours jugé décevant des Lions de la Teranga.



À 15 h 47, la pétition avait déjà recueilli 65 366 signatures, témoignant de la vive réaction d'une partie des supporters après cette élimination prématurée.



Sur les réseaux sociaux, de nombreux Sénégalais continuent de relayer la pétition et d'exprimer leur mécontentement, estimant qu'un changement à la tête de la sélection est nécessaire avant les prochaines échéances internationales.

