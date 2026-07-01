L’Iran et les États-Unis vont reprendre les discussions au Qatar

Après plusieurs violations mutuelles du cessez-le-feu signé il y a quelques semaines, la situation est revenue au calme dans le Golfe. L’Iran et les États-Unis tentent toujours de trouver une issue définitive au conflit malgré des divergences sérieuses, notamment sur la question du détroit d’Ormuz, avec l’aide du Pakistan et du Qatar, pays médiateurs.

Ce qu’il faut retenir:



• Les États-Unis et l’Iran ont signé un accord temporaire qui met fin à leurs hostilités et rouvre le détroit d’Ormuz. Des délégations des deux pays négocient pour parvenir à un accord définitif



• Téhéran s’engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington

