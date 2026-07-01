Et si les Lions démarraient enfin leur Mondial… ( Cheikh Tidiane Fall)

Jour de vérité pour les Lions ce mercredi soir avec ce match à gagner impérativement contre la Belgique. Et surtout pour entrer enfin de plain-pied dans cette compétition mondiale et se montrer à la hauteur de leur statut de champion d’Afrique et de meilleure équipe du continent au classement FIFA durant la dernière décennie. Ce sera la meilleure manière de gommer cette impression de multiples ratés laissée lors des premières sorties.



Il est vrai qu’ils nous ont fait retrouver le sourire en sortant la grosse artillerie face à l’Irak mais il faut bien replacer ce match gagné largement dans son vrai contexte. Face à une équipe au potentiel bien inférieur, les Lions au bord du précipice étaient obligés de s’imposer ou...mourir. Ce match laisse cependant une impression mitigée avec une équipe poussive en première mi-temps, incapable de faire le break malgré un but rapidement marqué et des Irakiens obligés de jouer pratiquement tout le match à 10. Heureusement qu’avec les correctifs apportés, l’équipe a ensuite montré un visage totalement différent en deuxième période. A la lecture de nos trois matches, le souhait est que le Sénégal nous reproduise la première mi-temps contre la France et/ou les 45 dernières minutes face à l’Irak. Et surtout pas ces autres mi-temps avec d’inquiétants errements défensifs et de longs passages à vide. Il semble d’ailleurs que les planètes sont de nouveau alignées avec une meilleure ambiance dans le groupe, moins de déballage sur les problèmes, vrais ou faux, auxquels le groupe ferait face et une union des cœurs retrouvée dans l’esprit du Manko Wuti Ndamli qui connaissait quelques fissures, notamment dans les réseaux sociaux. Les Lions nous doivent déjà une revanche, eux qui paraissaient être en mesure, avec le Maroc, de mieux porter les couleurs africaines dans ce Mondial à 48 équipes.



Pour en revenir d’ailleurs à Maroc-Pays bas, j’avais un sentiment partagé tout au long de la rencontre. D’une part à cause de cette dent dure contre les Marocains et le souhait qu’ils soient éliminés pour être moins arrogants. De l’autre, le souhait que l’Afrique se fasse respecter dans ce Tournoi. Les Hollandais ont tranché finalement en faveur des Marocains avec un jeu physique et pauvre et une maladresse rarement vue à ce niveau mondial aux tirs au but. La preuve avec l’élimination (encore) de l’Allemagne que beaucoup d’équipes européennes ne sont plus irrésistibles.



Je retiendrai surtout de cette équipe du Maroc qui réussit son tournoi une grande force collective (801 passes réussies face aux Hollandais) avec une bonne circulation de balle, de l'agressivité et la capacité de rester compact tout au long du match. Elle a peut être laissé la meilleure impression derrière la France. Des limites cependant en attaque, seul Saibari étant à la hauteur, Brahim Diaz, d’ailleurs remplacé, se montrant particulièrement décevant. Sur le plan offensif, je pense que le Sénégal, par exemple, a plus d’individualités et de solutions intéressantes que le Maroc avec Ismaila, Ilimane, Jackson, Sadio, Mbaye, etc.



Dans les autres lignes cependant, les Lions de l’Atlas sont mieux organisés et plus compacts, la preuve pas de cadeaux coutant des buts aux adversaires comme l’ont fait nos défenseurs lors des deux premiers matches, Koulibaly le capitaine du bateau étant le principal responsable du naufrage. Espérons qu’il y'aura un vrai bloc équipe, expression chère au technicien Joe Diop, face à la Belgique et une bonne gestion des hommes par Pape Thiaw, concernant la formation de départ et les changements appropriés au cours du match. Cela dit, ces heures tardives des rencontres aux Amériques perturbent notre biorythme et nos activités.



C’est le prix à payer pour les grands passionnés de foot que nous sommes. Décidemment ce Mondial est bien particulier, celui des excès sur tous les plans, des injustices (restrictions sur les visas, etc.) et probablement des grandes surprises sur les pelouses. Aux Lions de jouer aussi leur partition en s’imposant d’abord dans ce duel avec les Diables rouges dont certains joueurs jugés vieillissants en Belgique sont cependant très expérimentés et talentueux. Avec les bonnes leçons du début de Mondial et l’esprit de conquête de la CAN 2025, tous les espoirs sont permis.





Par Cheikh Tidiane Fall,

ancien Rédacteur en Chef du Soleil