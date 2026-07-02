Libération de Pape Malick Ndour : l'APR dénonce une « persécution politique » et réclame la libération de ses autres responsables

L'Alliance pour la République (APR) s'est félicitée de la libération de Pape Malick Ndour, coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (CCR), estimant que son incarcération relevait d'une « persécution politique » visant à réduire au silence un opposant.



Dans un communiqué signé le 1er juillet, , l' APR considère que cette décision judiciaire constitue « un signe que la justice finit toujours par triompher sur l'arbitraire ».



L'APR soutient par ailleurs que plusieurs de ses responsables ne devraient pas être privés de liberté. Le parti cite notamment Maodo Malick Mbaye, Alioune Badara Ly, Mamadou Gueye, Ismaïla Madior Fall, Lat Diop, Pape Malick Ndour, Daha Diallo et Jérôme Bandiaky, affirmant qu'ils « n'ont rien à faire en prison ou en résidence surveillée ».



Le parti réaffirme son engagement à poursuivre « le combat contre l'injustice et l'arbitraire » qu'il dit observer depuis l'arrivée au pouvoir du Pastef.



Enfin, l'Alliance pour la République appelle ses militants et sympathisants à maintenir la mobilisation afin d'obtenir, selon ses termes, « la liberté totale de toutes les personnes injustement poursuivies ou incarcérées ». Elle a également salué la forte mobilisation de ses partisans lors du rassemblement organisé le 27 juin 2026 à Pikine.

