Oussouye : un homme tué à Loudia Diola, un suspect placé en garde à vue

Le village de Loudia Diola, dans la commune de Mlomp, département d'Oussouye, est sous le choc après un homicide survenu dans l'après-midi du mardi 30 juin 2026.



Alertée aux environs de 17 heures, la brigade territoriale d'Oussouye s'est rendue sur les lieux où le corps sans vie de Kanka Valentin Diatta, tisserand, célibataire et sans enfant, a été découvert. C'est le propriétaire de la maison qu'occupait la victime qui a donné l'alerte après avoir retrouvé le corps gisant dans une mare de sang à son retour.



Les premières investigations menées par les gendarmes ont permis de suivre des traces de sang jusqu'au domicile d'un homme identifié comme Ibrahima Diatta, cultivateur résidant dans le même village. Sur place, les enquêteurs l'ont trouvé en possession d'une arme présentant des traces de sang, susceptible d'avoir servi lors des faits.



Par mesure de sécurité et afin d'éviter tout acte de représailles, le suspect a été conduit dans les locaux de la brigade territoriale d'Oussouye pour les besoins de l'enquête.



Après les constatations effectuées par les éléments de la gendarmerie, la dépouille de la victime a été transportée à la morgue du centre de santé d'Oussouye.



Les circonstances et le mobile de ce drame restent à déterminer. Les investigations se poursuivent afin d'établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur cette affaire.