Comment le mouvement “Étincelle noire” attaque le régime russe de l’intérieur

Igor Volobuyev est souvent cité comme la figure de proue du mouvement. Pendant des années, cet homme a fait partie de l’élite russe. Il a travaillé seize ans pour Gazprom avant de devenir vice-président de Gazprombank. Après l’invasion de l’Ukraine en 2022, il a brusquement rompu tous ses liens avec Moscou. Il s’est enfui en Ukraine et a rejoint la légion “Liberté de la Russie”, une unité de volontaires russes qui combat aux côtés des Ukrainiens. Par la suite, son nom a été de plus en plus souvent associé aux opérations d’Étincelle noire. Pour le Kremlin, il est désormais officiellement considéré comme un ennemi d’État.







Une infiltration audacieuse

Selon des sources ukrainiennes, ce mystérieux mouvement de résistance serait également à l’origine de l’une des infiltrations les plus audacieuses de la guerre: celle d’Alabouga, au cœur du Tatarstan. C’est là que la Russie assemble des milliers de drones Geran, la version russe des drones kamikazes iraniens Shahed. Malgré un dispositif de sécurité renforcé, Étincelle noire aurait infiltré des agents sous de fausses identités pendant plusieurs mois.







Selon les déclarations du groupe de résistance, ses membres auraient notamment copié des bases de données internes et manipulé des composants au cours du processus d’assemblage. Quelques semaines plus tard, certains drones Geran ont soudainement commencé, lors de leurs lancements, à perdre de l’altitude, à dévier de leur trajectoire, à exploser prématurément, voire à faire demi-tour vers les positions russes. Pour les services secrets russes (FSB), il est peu à peu apparu qu’Étincelle noire était tout sauf un groupe de sabotage amateur.



Nouvelle série d’attaques

Fin 2025, les autorités ukrainiennes ont officiellement confirmé que leurs unités des Forces d’opérations spéciales collaboraient avec Étincelle noire. Peu après, une nouvelle série d’attaques a eu lieu. Depuis, les attaques visant des infrastructures critiques du régime russe se sont enchaînées.



Le 18 juin 2026, la base pétrolière Rostovnefteprodukt de Goukovo, située sur la mer Noire, a été la proie des flammes à la suite d’une attaque, tout comme la raffinerie Gazprom Neft de Moscou, responsable d’une grande partie de la distribution de pétrole dans la capitale russe.



Six jours plus tard, une gigantesque usine de traitement de gaz et une installation d’aluminium se trouvant à Orenbourg, à près de 3.000 kilomètres de certains sites de lancement ukrainiens, ont été prises pour cibles. Ces infrastructures sont essentielles à la confection de missiles et ont été gravement touchées. L’attaque semblait, une fois de plus, avoir été minutieusement préparée, avec le même modus operandi. Peu après minuit, les communications russes ont été brouillées. Puis, des drones sont apparus à basse altitude au-dessus de la zone industrielle. Les caméras de surveillance se sont éteintes et, ensuite, les explosions ont suivi.



Autre coup dur pour Moscou: le sabotage d’un système radar Nebo-U, essentiel pour la défense aérienne russe à longue portée. À la suite d’une attaque combinée mêlant sabotage et drones, le réseau de défense aérienne russe s’est retrouvé temporairement et partiellement aveugle.

