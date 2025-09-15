Transformation agricole : Heifer International appelle à des partenariats locaux renforcés

Lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires tenu à Dakar, Heifer International a exhorté les gouvernements, bailleurs de fonds, investisseurs et partenaires au développement à renforcer leur engagement en faveur de partenariats locaux capables d’accélérer la transformation agricole sur le continent.

L’organisation a souligné que lorsque les gouvernements, les petits exploitants agricoles, les jeunes innovateurs, les coopératives et le secteur privé collaborent avec les acteurs du développement, l’Afrique peut bâtir des systèmes alimentaires plus solides et une prospérité rurale durable.



L’agriculture emploie près des deux tiers de la main-d’œuvre africaine, mais reçoit moins de 4 % des prêts commerciaux. La Banque africaine de développement estime le déficit de financement à 80 milliards de dollars par an. Les petits exploitants agricoles et les PME agroalimentaires, qui produisent jusqu’à 70 % de la nourriture du continent, font souvent face à un accès limité au crédit, à des infrastructures faibles et à des coûts d’emprunt élevés. Combler ce déficit nécessite non seulement de nouvelles ressources, mais aussi des partenariats plus intelligents qui placent les agriculteurs au centre. Heifer International a rappelé que les subventions et le soutien philanthropique demeurent essentiels au développement agricole en Afrique. En même temps, lorsque ces fonds sont alignés sur les réalités locales et les partenariats, ils peuvent catalyser l’innovation et attirer des investissements supplémentaires. Le financement flexible permet aux jeunes entreprises de tester leurs idées dans des conditions réelles, de prouver leurs modèles et de se connecter aux marchés.



« L’avenir de l’agriculture africaine reposera sur des partenariats solides et un financement qui aide les innovations à passer de l’idée à l’échelle », a déclaré Surita Sandosham, Présidente-directrice générale de Heifer International. « Le soutien philanthropique est essentiel et, en travaillant aux côtés des gouvernements, des coopératives et du secteur privé, nous pouvons nous assurer que ces fonds vont plus loin dans le renforcement des systèmes alimentaires locaux. » Heifer a présenté ses initiatives dans plusieurs pays pour montrer comment cette approche produit déjà des résultats. Le programme AYuTe NextGen (Agriculture, Youth, and Technology Next Generation) est une initiative de Heifer International qui place les jeunes et la technologie au cœur de l’avenir agricole de l’Afrique. Il identifie, soutient et développe les innovations agri-tech répondant aux défis majeurs des petits exploitants.

Il faut rappeler qu’au Nigeria, son partenariat avec Hello Tractor a permis à plus de 20 000 agriculteurs d’accéder à des services de mécanisation abordables, facilitant ainsi les semis et récoltes dans les délais.



En Ouganda, des start-up dirigées par des jeunes et soutenues par AYuTe NextGen ont développé des services mobiles de santé animale et de conseil agricole, attirant au passage des investissements privés. Au Kenya et au Rwanda, des partenariats avec des coopératives laitières ont permis de réduire jusqu’à 30 % les pertes de lait, améliorant les revenus des producteurs et rendant le secteur plus attractif pour les acheteurs et transformateurs.



Pour Adesuwa Ifedi, Vice-présidente principale des programmes Afrique de Heifer International, ces résultats montrent ce qui est possible lorsque les acteurs locaux prennent les devants. « Les agriculteurs doivent être considérés comme des partenaires commerciaux, les jeunes innovateurs doivent avoir des opportunités de prouver leurs modèles, et les financements doivent être structurés de manière à partager équitablement les risques. Plus que tout, les partenariats enracinés dans les réalités locales créent la confiance et la résilience nécessaires pour une croissance durable », a-t-elle affirmé.



Cette approche répond également aux obstacles auxquels font face les femmes et les jeunes, qui représentent une large part des agriculteurs et entrepreneurs alimentaires en Afrique. L’âge médian du continent est de 19 ans et les femmes constituent près de la moitié de la main-d’œuvre agricole. Pourtant, ces deux groupes peinent souvent à accéder à la terre, au financement et aux marchés. En reliant les entreprises dirigées par des jeunes et les agricultrices aux coopératives, et en concevant des partenariats inclusifs, Heifer soutient les gouvernements nationaux pour que le développement agricole bénéficie à celles et ceux trop souvent laissés pour compte. Les stratégies régionales, comme le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA/CAADP), appellent à plus de 100 milliards de dollars d’investissements agroalimentaires, dont au moins 30 % devraient bénéficier aux femmes et aux jeunes. Le travail de Heifer démontre comment ces engagements politiques peuvent se traduire en actions concrètes portées par les communautés.



Au nom des lauréats récents d’AYuTe NextGen, Carolyne Mwangi, directrice générale de Kimplanter Seedlings and Nurseries (Kenya), a insisté sur l’importance des partenariats : « Partout en Afrique, les jeunes entrepreneurs proposent des solutions, qu’il s’agisse de services de mécanisation ou de logistique de chaîne du froid. Ce dont ils ont besoin, ce sont de partenaires qui comprennent les réalités agricoles et qui peuvent les connecter aux marchés. C’est ainsi que se construisent la résilience et la croissance. »



Heifer a conclu que pour transformer durablement l’agriculture africaine, il faut dépasser les interventions fragmentées et à court terme au profit de systèmes qui rassemblent agriculteurs, gouvernements, investisseurs et secteur du développement. Avec des partenariats locaux plus solides et un soutien mieux conçu, les petits exploitants pourront accroître leurs revenus, les investisseurs trouver des opportunités viables, et les pays renforcer leur sécurité alimentaire face à la croissance démographique.