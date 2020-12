Traitement du cancer : L'Ucad titularise les 5 premiers thérapeutes de l'Afrique de l'Ouest.

Les docteurs Mouhamadou Bachir Ba, Awa Sadikh Badiane, Papa Massamba Diène, Kanta Ka et Ibrahima Thiam viennent ce 23 décembre 2021, de recevoir leurs parchemins concrétisant leurs 4 années de formation en radiothérapie. Au nombre de 5, ils sont les premiers diplômés de l'Afrique de l'Ouest dans la spécialité.



La réception de ce diplôme en D.E.S de radiothérapie témoigne d'un moment exaltant pour ces récipiendaires après un dur labeur pour compléter leurs formations. Le Dr Awa Sadikh Badiane, la seule dame du groupe témoigne.



Leur accréditation vient une fois de plus de démontrer le leadership de l'Ucad sur le plan national régional et continental. Ce, grâce à l'appui de l'État pour une amélioration dans la prise en charge des malades du cancer avec une contribution financière de 4 milliards Fcfa.



Si l'élaboration de ce programme de formation a pu aboutir, c'est grâce à la vision et à la clairvoyance du Pr Macoumba Gaye, coordonnateur du diplôme de radiothérapie de l'Ucad.



Le programme de formation compte cependant se poursuivre pour répondre aux besoins.

Les récipiendaires vont sans nul doute entamer dans les jours qui suivent leur vie professionnelle. Ils ont toutefois été exhortés à faire preuve de compétence mais aussi à plus d'humanisme et d'empathie envers les malades dans les centres de traitement.