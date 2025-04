Traitement des Boues de Vidange- absence d'infrastructures adaptées : Thiès abritera la station STBV pilote de 10m³/J

La ville de Thiès fait aujourd'hui face à des défis majeurs en raison de l'absence d'infrastructures adaptées à la gestion de l'assainissement. Aujourd'hui comme hier, le dépotage à l'air libre continue d'impacter négativement l'environnement et la santé publique.



C'est pourquoi, dans le cadre du projet d'amélioration de l'assainissement initié par BORDA, une Organisation spécialisée dans les domaines de l'assainissement, de la lutte contre la pauvreté, de la protection durable des ressources et du renforcement ses structures sociales, la ville de Thiès a été retenue à travers le projet (PN167), suite à des études préliminaires pour abriter la station de traitement des Boues de Vidange (STBV) pilote de 10m³/J. À cet effet, un atelier d'échange et de collaboration a été organisé par Borda afin de renforcer la concertation entre les acteurs clés impliqués dans la gestion des boues de Vidange et du traitement des eaux usées.

"Nous avons un partenaire qui est Borda et qui est venu nous proposer aujourd'hui un engagement. Il s'agit de réunir l'ensemble des acteurs autour d'une problématique, c'est la problématique de la gestion de l'assainissement surtout des boues de Vidange. Nous savez pertinemment qu'il y a une réalité à Thiès. Thiès n'a pas de station, les réseaux n'impactent pas toute la ville de Thiès, toute la commune de Thiès, forcément donc on est obligés de travailler dans l'assainissement avec ce qu'on appelle la gestion par les fosses septiques. Et cela nécessite donc qu'il y ait traitement des boues de Vidange. Ce qui se passe actuellement c'est que la loi interdit ce qui est en train d'être fait à Thiès le dépotage à l'air libre qui est source de maladies et qui impacte négativement la santé publique. Il nous faut alors agir par la politique de l'État, mais agir par ce que nous pouvons nous même apporter à la localité à travers ce qu'on appelle une bonne coopération partagée...C'est ce que Borda nous apporte aujourd'hui", a réagi Saër Ndao, le gouverneur de Thiès lors de l'atelier d'échange pour la mise en œuvre du projet PN167 à la station Keur Saib Ndoye de Thiès.