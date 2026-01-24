Trahi par sa propre maladresse : à Mbour, un voleur récidiviste oublie son téléphone chez sa victime


Trahi par sa propre maladresse : à Mbour, un voleur récidiviste oublie son téléphone chez sa victime
À Mbour, la justice a eu à se pencher sur un dossier aussi édifiant qu’insolite, où la maladresse d’un multirécidiviste a précipité sa chute. Selon L’Observateur, le Tribunal d’instance de Mbour a examiné l’affaire de C. Ndiaye, un homme d’une trentaine d’années, poursuivi pour des vols répétés avec escalade au domicile d’une mère de famille à Saly Niakh-Niakhal.
 
D’après les faits rapportés par L’Observateur, l’affaire remonte au début du mois de janvier 2026. Décrit par ses propres proches comme un « délinquant notoire », C. Ndiaye quitte son domicile à Dakar en pleine nuit pour rallier la Petite-Côte. Aux alentours de 3 heures du matin, il se positionne devant la maison de Y. Ndiaye. Après avoir pris soin d’enlever ses chaussures, il escalade le mur de clôture, s’introduit par une ouverture proche d’une chambre et pénètre discrètement dans la cour.
 
Profitant du sommeil profond des occupants et connaissant déjà les lieux pour s’y être rendu à plusieurs reprises, le cambrioleur fouille méthodiquement les chambres. Son butin est conséquent : six téléphones iPhone, une tablette, un sac à dos contenant un disque dur, ainsi qu’une somme d’argent importante. Tout semble se dérouler sans accroc jusqu’au moment de la fuite.
 
C’est là que la malchance scelle son sort. En escaladant à nouveau le mur pour s’échapper, C. Ndiaye laisse tomber son téléphone portable et sa casquette à l’intérieur de la propriété. Pris de panique, il décide de revenir récupérer ses affaires, mais il est surpris par la maîtresse des lieux, réveillée par le bruit. Y. Ndiaye alerte immédiatement ses enfants. Si le voleur parvient à s’enfuir une seconde fois, la famille découvre sur place les objets compromettants : le téléphone, la casquette et les chaussures abandonnées, relate L’Observateur.
 
Le lendemain, une plainte est déposée à la Brigade de recherches de Saly Portudal. Les éléments matériels retrouvés permettent une identification rapide du suspect. L’exploitation de son téléphone se révèle particulièrement accablante : les enquêteurs y découvrent des échanges avec d’autres individus, évoquant de futurs vols sur la Petite-Côte.
 
Interpellé, C. Ndiaye nie d’abord en bloc, affirmant n’avoir jamais mis les pieds à Saly cette nuit-là. Mais confronté à ses propres effets personnels — qu’il réclame même aux gendarmes — il change de version à l’audience. Il soutient alors avoir été agressé à Saly Portudal, ses assaillants lui ayant volé ses affaires avant de les jeter chez la victime pour le piéger. Une ligne de défense que le tribunal n’a pas jugée crédible, souligne L’Observateur.
 
L’accusé est enfoncé par un témoignage inattendu : celui de sa propre sœur, venue déclarer à la barre que son frère est un récidiviste notoire, évoluant exclusivement dans la délinquance. Face au tribunal, Y. Ndiaye, visiblement émue, décrit longuement le calvaire vécu et réclame 800 000 FCfa à titre de dommages et intérêts.
 
Dans ses réquisitions, le procureur de la République dresse le portrait d’un « voleur professionnel » et d’un « danger pour la société », sollicitant une peine de deux ans de prison ferme. Après avoir entendu l’ensemble des parties, le Tribunal d’instance de Mbour a mis l’affaire en délibéré, avec une décision attendue le 5 février 2026, conclut L’Observateur.
Autres articles
Samedi 24 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Plage de Thiaroye, prédateur présumé et enfance brisée : dix ans de prison requis contre le plombier T. Fall

Plage de Thiaroye, prédateur présumé et enfance brisée : dix ans de prison requis contre le plombier T. Fall - 24/01/2026

Thiès - Salon de l'élevage : immersion à la bergerie Adja Sény Diop

Thiès - Salon de l'élevage : immersion à la bergerie Adja Sény Diop - 24/01/2026

Aéré Lao, Sabodala et Kaolack :trois opérations coordonnées aboutissent à des interpellations et saisies majeures de 88 kg de chanvre indien

Aéré Lao, Sabodala et Kaolack :trois opérations coordonnées aboutissent à des interpellations et saisies majeures de 88 kg de chanvre indien - 22/01/2026

Mbour : il vide le garage d’un retraité et revend neuf véhicules comme ferraille, l’audace d’un père de famille jugée à Mbour

Mbour : il vide le garage d’un retraité et revend neuf véhicules comme ferraille, l’audace d’un père de famille jugée à Mbour - 22/01/2026

[🛑DIRECT] Cour suprême : Le Chef de l’Etat préside la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux

[🛑DIRECT] Cour suprême : Le Chef de l’Etat préside la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux - 22/01/2026

Guinée-Bissau : dix pirogues sénégalaises arraisonnées, la pêche illicite ravive les tensions

Guinée-Bissau : dix pirogues sénégalaises arraisonnées, la pêche illicite ravive les tensions - 22/01/2026

Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026

Thiès : Ouverture du marché central au poisson prévue le samedi 24 janvier 2026 - 21/01/2026

Journée Portes Ouvertes : la Marine révèle l’expertise et les missions extraordinaires de ses plongeurs

Journée Portes Ouvertes : la Marine révèle l’expertise et les missions extraordinaires de ses plongeurs - 20/01/2026

MBOUR – Accusé du meurtre d’une prostituée : après sept ans de détention, le vendeur de Tangana acquitté

MBOUR – Accusé du meurtre d’une prostituée : après sept ans de détention, le vendeur de Tangana acquitté - 20/01/2026

[🛑DIRECT] -AIBD Arrivée des lions de la Téranga champion d’afrique

[🛑DIRECT] -AIBD Arrivée des lions de la Téranga champion d’afrique - 19/01/2026

[ DIRECT] - Sénégal vs Maroc : les Sénégalais retiennent leur souffle avant la finale

[ DIRECT] - Sénégal vs Maroc : les Sénégalais retiennent leur souffle avant la finale - 18/01/2026

Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé

Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé - 17/01/2026

« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations

« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations - 17/01/2026

Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye

Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye - 17/01/2026

El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal »

El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal » - 17/01/2026

KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké)

KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké) - 16/01/2026

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance

146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance - 16/01/2026

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort

Cybercriminalité financière à Dakar : une cellule internationale démantelée, la DSC frappe fort - 16/01/2026

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général

146 eme Appel des Layennes : le DG de la SNR en visite auprès du Khalif général - 15/01/2026

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux

Touba - Magal Kazu Rajab : Ngouda Dieng effectue son ziar auprès des guides religieux - 15/01/2026

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi

Transition énergétique : Diomaye Faye poursuit sa tournée au Moyen-Orient à Abu Dhabi - 14/01/2026

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences

Projet Xalé Sama Yité : la DGPJS et l’IBCR équipent le centre de Saint-Louis pour les enfants victimes de violences - 14/01/2026

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné

Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf reste en détention, le procès encore ajourné - 14/01/2026

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police

« Simol » à l’arrêt Dial Mbaye : gracié, Bassirou Mangane de nouveau dans les filets de la police - 14/01/2026

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse

[🛑DIRECT] Maintien en détention de Farba Ngom: L’APR face à la presse - 13/01/2026

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique

l’affaire de la femme décédée après une chute rebondit : l’amant de la quinquagénaire décédée inculpé pour meurtre, placé sous bracelet électronique - 13/01/2026

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté

Hann-Yarakh : un gérant de transfert d’argent poignardé en plein jour, le présumé meurtrier arrêté - 13/01/2026

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%

Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25% - 13/01/2026

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est

La diplomatie iranienne dit qu'un canal de communication avec l'émissaire américain est "ouvert" - 12/01/2026

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville

Gabon: neuf marins enlevés dans l'attaque d'un chalutier au large de Libreville - 12/01/2026

RSS Syndication