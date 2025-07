Trafic numérique de médicaments : deux étrangers arrêtés à Ouakam avec 15,5 millions FCFA et un stock illicite !

Un vaste réseau clandestin de vente de faux médicaments en ligne vient d’être démantelé par la Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC).

Deux ressortissants étrangers ont été interpellés à Ouakam pour trafic de produits médicaux non autorisés, exercice illégal de la pharmacie et mise en danger de la santé d’autrui.





Des promotions suspectes sur les réseaux, mêlées à des contenus adultes



L’alerte est venue des plateformes de messagerie instantanée et des réseaux sociaux, où un mystérieux produit baptisé “EnnecoPro” faisait l’objet de promotions massives… souvent associées à des contenus à caractère pornographique, pour appâter les clients.

Les commandes se faisaient via un numéro de téléphone, avec livraison hors circuit pharmaceutique officiel.





Cyber-enquête et descente à Ouakam



Saisie par la gravité de l’affaire, la DSC a ouvert une enquête.

Les investigations ont permis de localiser les suspects à Ouakam, où une opération musclée a conduit à leur interpellation.



Lors de leur audition, les mis en cause ont avoué leurs activités. L’un affirmait s’occuper de la vente et l’autre — une femme — fournissait les produits.

Une perquisition a permis de découvrir un stock conséquent de médicaments non autorisés, ainsi que du matériel logistique de grande ampleur.





Ce que les enquêteurs ont saisi :

• 10 ordinateurs (DELL et IIYAMA)

• 10 téléphones portables (Samsung, Tecno)

• 1 système de vidéosurveillance complet

• 1 appareil SIM Box (souvent utilisé dans les arnaques téléphoniques)

• 10 chaises (la logistique d’un mini-call center ?)

• 15,5 millions FCFA, que l’un des suspects a tenté d’utiliser pour corrompre les agents.





Un danger sanitaire confirmé



L’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) a confirmé que les produits saisis ne sont pas autorisés au Sénégal.



Pire encore : ils présentent un danger avéré pour la santé publique.





Ce scandale révèle l’ampleur des circuits parallèles pharmaceutiques, qui échappent à tout contrôle, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour les patients crédules.