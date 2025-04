Trafic de migrants : Deux individus interpellés à Rosso, la police traque le piroguier complice

Un coup dur porté au trafic de migrants par les autorités sénégalaises. Les éléments de l’antenne de Rosso de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux Frontières (DPAF), ont réussi à démanteler un réseau de trafic maritime en procédant à l’arrestation de deux individus.







Ces derniers ont été interpellés à bord d’un bus en provenance de Richard-Toll, alors qu’ils convoyaient trente-sept migrants, dont des hommes, des femmes et des enfants, de nationalités étrangères. L’enquête, ouverte par la DNLT, a permis de mettre au jour une méthode bien rodée : les trafiquants, originaires de Mauritanie, avaient facilité l’entrée illégale de leurs “clients” sur le territoire national, les faisant passer par un point d’entrée non officiel le long du fleuve, à hauteur de Richard-Toll. En échange de cette traversée clandestine, chaque migrant devait verser une somme de cinquante-mille FCFA.





Interrogés, les deux suspects ont reconnu sans réserve les faits qui leur sont reprochés et ont précisé qu’ils collaboraient avec un piroguier, dont l’identité reste encore inconnue. L’enquête se poursuit activement pour retrouver ce dernier ainsi que toute autre personne impliquée dans ce trafic humain.