Trafic de drogue : 872 kg de chanvre indien d’une contrevaleur de 60 millions FCFA, saisis dans les îles du Saloum

La Brigade fluviale des Douanes de Fimela a porté un coup sévère au trafic de stupéfiants dans les îles du Saloum. En un mois, trois opérations de surveillance ont permis de saisir près d’une tonne de chanvre indien, d’une valeur estimée à plus de 60 millions de francs CFA. Les agents relevant de la Subdivision des Douanes du Littoral Sud ont mené ces opérations coup-de-poing sur l’axe maritime Bassoul-Fimela-Dioffior et en haute mer et démontrent l’existence de couloirs actifs de trafic de drogue dans cette zone.



L’opération la plus récente s’est déroulée le jeudi 29 janvier 2026 vers 6h, à hauteur de Diogane dans la commune de Bassoul, rappelle le communiqué de la douane. Les douaniers ont mis la main sur 11 colis contenant des paquets de chanvre indien, pour un poids total de 319 kg.



La Brigade fluviale avait déjà frappé le 23 décembre 2025 vers 2h du matin, lors d’une opération au large de Palmarin qui avait permis de saisir 346 kg de chanvre indien. Deux semaines plus tôt, au large de Dioffior, une autre intervention avait abouti à l’arraisonnement d’une pirogue motorisée transportant 207 kg de drogue.



Au total, 872 kg de chanvre indien ont été saisis entre décembre 2025 et janvier 2026, pour une contrevaleur totale estimée à plus de 60 millions de francs CFA. Quatre individus ont été arrêtés au cours de ces opérations. Selon la Direction générale des Douanes, ces saisies font suite à l’exploitation judiciaire de renseignements révélant l’existence de couloirs de trafics illicites dans cette partie du pays.