51ème édition ziarra annuelle de Saré Mamady (Kolda) : Perte des valeurs éducatives, dérives dans les réseaux sociaux, dialogue islamo-chrétien au menu…
La 51e édition de la ziarra annuelle de la cité religieuse de Saré Mamady s’est déroulée dans une grande ferveur religieuse. 
Au menu des débats, il y avait la perte des valeurs dans le monde, les dérives dans les réseaux sociaux, l’éducation des enfants et le dialogue islamo-chrétien. En effet, ce sont 14 guides religieux et l’évêque de Kolda qui se sont relayés par aborder ces thèmes pour un meilleur vivre ensemble. 
 
Dans cette dynamique, le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady Chérif Alhaiba Aïdara a tout d’abord remercié l’ensemble des hôtes avant d’inviter les fidèles au respect des prescriptions islamiques.
 
Dans la foulée, il rappellera que l’éducation des enfants est la clef du développement personnel, économique et de la paix sociale en tenant compte de la nouvelle réalité, notamment les réseaux sociaux. D’ailleurs, il appelle à une utilisation rationnelle du téléphone portable et des réseaux sociaux tout en privilégiant la communication familiale socle de stabilité.
 
Et le thème de cette année est « la perte des valeurs dans le monde, quel rôle pour l’Islam? » Celui-ci doit être révélateur sur la sociabilité, l’honnêteté, la pudeur, la crainte, le respect, l’intolérance, la droiture entre autres devenus des denrées rares, selon le khalife général.  « Aujourd’hui, l’éducation traditionnelle n’est plus respectée avec son langage codé appris dans la case de l’homme. Et tous ces aspects cités demeurent des exemples patents constututifs de la crise des valeurs. »
 
À l’en croire, « nous avons une responsabilité à assumer dans ce pays voire dans la sous-région dans la transmission des bonnes valeurs dans la société.  C'est pourquoi, nous devons encore améliorer nos relations et nous ouvrir à tout le monde et être tolérant. Avec notre modeste capital expérience, nous allons la mettre au service de l’ensemble des familles maraboutiques pour que les gens puissent échanger en harmonie. Et moi, mon objectif est la création d’un cadre d’échanges. C’est pourquoi, nous avons donné la parole à 14 guides religieux y compris l’évêque de Kolda pour échanger sur la perte des valeurs et la position de l’Islam dans ce sujet. Et j’ai bien apprécié le discours de l’évêque sur la foi, l’amour et la solidarité. »
 
« Je pense que les musulmans doivent s’approprier du discours de l’évêque car nous allons tous vers le même Dieu. C’est pourquoi, j’invite les parents à éduquer leurs enfants en leur inculquant les valeurs culturelles et cultuelles. Dans cette lancée, il faut apprendre aux enfants la bonne communication car elle est la source de tous les problèmes. D’ailleurs, c’est la future catastrophe mondiale au-delà du changement climatique, satellitaire et du boom démographique. En ce sens, l’Islam a un rôle à jouer et c’est cela la vision de Saré Mamady. »
 
Concernant les réseaux sociaux, il précise : « au fait, le développement et la modernité nous ont surpris. Pourtant l’Europe a attendu 100 ans pour disposer du téléphone portable tandis qu’on n’a pas attendu 5 ans pour l’avoir. À ce titre, je pense qu’on nous l’a imposé sans comprendre ses conséquences.  Saré Mamady a compris la situation et c’est pourquoi nous donnons priorité à l’éducation des enfants en leur apprenant à bien communiquer. » Dans la même dynamique, il avance : « d’ailleurs, je travaille sur une œuvre consacrée à l’impatience humaine, en prenant exemple sur ma propre personne (sourires). Et je rappelle que l’être humain est devenu très impulsif. Dans nos familles, le téléphone a remplacé la communication entre parents et enfants. Cette situation est en train de casser la famille… »


Dimanche 1 Février 2026
Madou Diallo



