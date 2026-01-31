Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein


Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein
Le ministère américain de la Justice a entrepris vendredi la publication d'une masse de documents supplémentaires concernant Jeffrey Epstein, affirmant avoir ainsi respecté l'obligation imposée à l'administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.

"Aujourd'hui nous publions plus de trois millions de pages, dont plus de 2.000 vidéos et plus de 180.000 images", a déclaré le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche, lors d'une conférence de presse.

Ancien avocat personnel de Donald Trump, dont la proximité avec Jeffrey Epstein est avérée, lorsque les deux hommes évoluaient dans la jet-set de New York dans les années 1990, il a nié toute implication de la Maison Blanche dans ce processus.

"Nous nous sommes conformés à la loi et nous n'avons pas protégé le président Trump ni protégé ou omis de protéger qui que ce soit", a assuré Todd Blanche.

"Comme nous l'avons dit en juillet, si nous, au ministère de la Justice, avions des informations sur des hommes qui ont exploité sexuellement des femmes, nous les inculperions", a-t-il assuré.

"Mais je ne pense pas que ni la population ni vous en découvriez dans les documents Epstein, hélas", a ajouté M. Blanche.

Il faisait référence à un memorandum publié conjointement en juillet par le ministère et le FBI, la police fédérale, concluant à l'absence d'élément nouveau dans le dossier qui justifierait la publication de documents supplémentaires ou de nouvelles poursuites.

L'annonce avait enflammé la base "MAGA" de Donald Trump qui voit dans l'affaire Epstein, terreau fertile pour les théories du complot les plus échevelées, la confirmation de ses suspicions sur la dépravation et la corruption des élites.

- "Fin du processus" -

Au total, près de 3,5 millions de pages de ce dossier titanesque ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte d'une loi votée par le Congrès, a relevé M. Blanche.

"La publication d'aujourd'hui marque la fin d'un processus très approfondi de recensement et d'analyse de documents pour garantir la transparence au peuple américain et le respect de la loi", a-t-il souligné, lisant la conclusion d'une lettre adressée parallèlement au Congrès.

Une fois son rapport remis au Congrès et les justifications des caviardages des documents publiées au Journal officiel, "le ministère aura rempli ses obligations fixées par la loi", selon cette lettre signée par la ministre, Pam Bondi, et M. Blanche.

Hormis la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, les images et vidéos de toutes les femmes ont été masquées, a précisé Todd Blanche.

L'élu démocrate Ro Khanna, un des coauteurs de la loi, s'est dit "content que ces documents soient publiés", après des semaines d'attente.

"Mais je ne pourrai pas dire qu'ils ont agi de bonne foi avant d'avoir vu les documents", a-t-il déclaré sur MS NOW.

Des parlementaires républicains et démocrates ont joint leurs forces pour pousser à la publication de cette énorme masse de photos, vidéos et documents écrits (courriers électroniques, auditions de témoins, etc), contre la volonté de Donald Trump.

- Avion d'Epstein -

Le ministère a prévenu dans un communiqué que dans la masse de documents figuraient "des accusations fausses et sensationnalistes contre le président Trump adressées au FBI avant l'élection de 2020".

Les publications précédentes ont surtout éclairé le réseau spectaculaire de Jeffrey Epstein, richissime financier retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 à New York avant d'être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

Donald Trump reconnaît l'avoir fréquenté à l'époque, assurant néanmoins avoir rompu avec lui avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

Mais contrairement à ses assurances selon lesquelles il n'aurait "jamais pris l'avion d'Epstein", son nom apparaît huit fois sur la liste des passagers de l'appareil entre 1993 et 1996, selon un courriel d'un enquêteur datant de 2020.

Le ministère de la Justice a justifié la diffusion au compte-gouttes et le caviardage de nombreux documents, autorisé sous conditions par la loi, par la nécessité de protéger les victimes.

Parmi les documents publiés en décembre, des photos de l'ancien président démocrate Bill Clinton en compagnie de Jeffrey Epstein ou de femmes aux visages dissimulés avaient en particulier retenu l'attention. Bill Clinton a également toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes.
Autres articles
Samedi 31 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam )

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam ) - 31/01/2026

Le chef de l'ONU alerte sur son

Le chef de l'ONU alerte sur son "effondrement financier imminent" - 31/01/2026

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira - 31/01/2026

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine - 30/01/2026

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation - 30/01/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger - 30/01/2026

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national - 30/01/2026

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains »

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains » - 30/01/2026

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité »

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité » - 30/01/2026

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata - 30/01/2026

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême - 30/01/2026

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret

CAN Maroc 2025 : Pape Guèye, unique buteur de la finale, révèle son secret - 30/01/2026

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso)

Mines : Endeavour Mining annonce 437 milliards FCFA de contribution économique à ses États hôtes en 2025 (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso) - 30/01/2026

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois

Procès sans fin à Rabat : les supporters sénégalais toujours otages de la justice marocaine…le procès renvoyé pour la troisième fois - 30/01/2026

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier

Un simple contrôle vire à l’explosion : taxi-clando, billet de 1 000 FCfa et caillou levé contre un policier - 30/01/2026

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République

Passeports fantômes et cachets diplomatiques : plongée dans l’“usine à faux” qui embarrasse la République - 30/01/2026

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine

« Faram Facee » devant la justice : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Sûreté urbaine - 30/01/2026

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise

250.000 tonnes d’arachide produites : Après 42 milliards d’achats locaux, cap sur l’exportation chinoise - 30/01/2026

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry

Coopération Mali-Guinée : Bamako obtient des facilités portuaires à Conakry - 29/01/2026

RSS Syndication