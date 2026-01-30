Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

La Coalition Sopi Sénégal est sortie de son silence ce jeudi pour rétablir ce qu’elle qualifie de « vérité des faits » concernant une supposée convocation de Doudou Wade par la Sûreté urbaine. Dans un communiqué rendu public, la coalition affirme que, contrairement aux informations relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux, aucune convocation n’a été notifiée au président Doudou Wade à la date de publication du document.Selon Sopi Sénégal, les rumeurs faisant état d’une convocation judiciaire relèvent davantage de la désinformation que d’un fait avéré. La coalition tient ainsi à rassurer l’opinion publique nationale et internationale sur la situation de son leader.Toutefois, le mouvement précise que Doudou Wade n’a jamais fui la justice et qu’il répondra, comme par le passé, à toute convocation qui lui serait régulièrement délivrée par les autorités judiciaires compétentes. Un comportement que Sopi Sénégal présente comme celui d’un « bon républicain », soucieux de préserver l’image et la crédibilité des institutions judiciaires du pays.Rappelant le parcours politique de Doudou Wade, la coalition souligne que ce dernier a toujours agi en patriote, œuvrant pour un Sénégal de paix, de stabilité et de concorde. Elle dénonce par ailleurs ce qu’elle considère comme une tentative délibérée de ternir son image à travers des discours jugés diffamatoires.Dans le même communiqué, Sopi Sénégal exprime sa solidarité avec toutes les personnes inquiétées pour l’expression de leurs opinions, tout en condamnant fermement toute instrumentalisation de la justice à des fins politiques.La coalition s’étonne également de la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye, pour laquelle elle réclame une libération immédiate, estimant que cette situation porte atteinte aux principes fondamentaux de la liberté de la presse.

Enfin, Sopi Sénégal réaffirme son attachement à la liberté d’expression, à la liberté d’opinion et à la dévolution démocratique du pouvoir, appelant les autorités sénégalaises à veiller à la préservation de la paix sociale et au respect des droits fondamentaux de tous les citoyens.

