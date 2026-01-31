Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour

La Sûreté urbaine du Commissariat Central de Mbour a porté un coup dur au trafic de drogue en procédant, ce vendredi 30 janvier 2026, à une importante saisie de 120 kilogrammes de chanvre indien sur la plage de Tripano.



Selon des sources policières, l’opération a été déclenchée suite à l’exploitation minutieuse d’un renseignement opérationnel faisant état du débarquement imminent de produits prohibés par une pirogue dans cette zone côtière.



Dépêchés immédiatement sur les lieux, les éléments de la Brigade de Recherche (BR) ont effectué une fouille du rivage qui a permis la découverte de : Six (06) sacs en sisal soigneusement conditionnés ; Chaque sac contenant 20 kg de chanvre indien ; Soit un total de 120 kg de drogue saisis.



À l’arrivée des forces de l’ordre, la pirogue impliquée dans le débarquement avait déjà pris le large, laissant la marchandise abandonnée sur la plage. La drogue a été saisie et acheminée dans les locaux du service pour les besoins de la procédure judiciaire.

Une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller les propriétaires de la marchandise ainsi que les membres de l’équipage de l’embarcation impliquée.



Cette saisie s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, un phénomène préoccupant dans les zones côtières, souvent utilisées comme voies d’acheminement des produits illicites.