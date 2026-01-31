Coup de théâtre à la réunion du SEN du PS : Aminata Mbengue Ndiaye fait faux bond aux responsables sur les perspectives de la tenue du congrès

La Secrétaire générale nationale du Parti socialiste (PS) n’a pas honoré la réunion cruciale qu’elle avait elle-même convoquée ce samedi, avec les responsables du Parti laissés dans l’expectative.







Convoquée à l’initiative d’Aminata Mbengue Ndiaye, cette rencontre du Secrétariat exécutif national (SEN) devait trancher sur des questions déterminantes pour l’avenir du parti, notamment l’examen du rapport de la commission spéciale chargée de proposer des réformes statutaires et la fixation d’une date pour un congrès extraordinaire. Pourtant, au moment où les responsables prenaient place dans la salle avec une présence remarquée des partisans de Serigne Mbaye Thiam, largement majoritaires, la présidente brillait par son absence. Mais une raison a été invoquée : un troisième deuil en ce même jour.







Face à cette situation inédite, Aminata Mbengue Ndiaye aurait sollicité Aïda Sow pour assurer la présidence de séance. Mais cette dernière a décliné l’offre, estimant ne pas avoir la légitimité nécessaire pour diriger les travaux. C’est finalement Abdoulaye Vilane qui a pris la parole pour annoncer l’annulation pure et simple de la réunion.

