Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko)


C’est lors d’une cérémonie de remise de trophée organisée ce vendredi à la Primature qu’Ousmane Sonko a abordé de front la question soulevée par Elhadj Diouf. L’ancien footballeur s’inquiétait du sort réservé aux terres que le régime de Macky Sall avait attribuées aux champions d’Afrique après leur sacre précédent. 

 

 

Le numéro un du gouvernement n’a pas caché la complexité de la situation foncière léguée par ses prédécesseurs. Selon lui, l’équipe au pouvoir a mis au jour de multiples dysfonctionnements dans ce domaine épineux, ce qui impose une approche prudente et méthodique. « Il faut du temps pour démêler l’écheveau des irrégularités découvertes », a-t-il indiqué en substance, justifiant ainsi les délais dans le traitement de certains dossiers. Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d’y voir clair dans ce secteur gangrené par des pratiques contestables avant de prendre des mesures définitives.

 

Malgré ce constat peu reluisant, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les bénéficiaires d’attributions foncières. Les nouvelles autorités ne comptent pas revenir sur les accords conclus par l’État, a-t-il garanti, pourvu que ceux-ci soient conformes à la légalité.

Samedi 31 Janvier 2026
Dakaractu



