Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko)





Le numéro un du gouvernement n’a pas caché la complexité de la situation foncière léguée par ses prédécesseurs. Selon lui, l’équipe au pouvoir a mis au jour de multiples dysfonctionnements dans ce domaine épineux, ce qui impose une approche prudente et méthodique. « Il faut du temps pour démêler l’écheveau des irrégularités découvertes », a-t-il indiqué en substance, justifiant ainsi les délais dans le traitement de certains dossiers. Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d’y voir clair dans ce secteur gangrené par des pratiques contestables avant de prendre des mesures définitives.







Malgré ce constat peu reluisant, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les bénéficiaires d’attributions foncières. Les nouvelles autorités ne comptent pas revenir sur les accords conclus par l’État, a-t-il garanti, pourvu que ceux-ci soient conformes à la légalité.

