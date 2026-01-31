Bignona : Le maire de Balinghor annonce le premier rendez-vous économique pour les territoires

La commune de Balinghor s’apprête à accueillir, du 6 au 9 avril 2026, la première édition du Forum Économique de Balinghor (FOREB), un événement ambitieux qui entend placer l’économie sociale et solidaire au cœur des stratégies de développement local.



Annoncé ce samedi lors d’un point de presse, le FOREB est porté par une conviction forte selon le maire de la commune : « le développement économique et social de nos terroirs doit être pensé à partir des réalités locales, porté par les acteurs locaux et soutenu par des partenaires stratégiques solides ».







Face aux défis économiques, sociaux et climatiques actuels, le FOREB entend offrir un cadre de dialogue, de réflexion et d’action concrète. Le thème retenu pour cette première édition « Économie sociale et solidaire et résilience territoriale : réponses locales aux défis du développement » traduit la volonté de promouvoir un modèle de développement inclusif, durable et ancré dans les territoires. Parmi les objectifs affichés, la création de richesses et d’emplois, la valorisation des potentiels économiques de Balinghor et de la Camas, favoriser les partenariats multi-acteurs et créer des espaces d’échanges pour les jeunes, les femmes et les entrepreneurs locaux.

