Vers les JOJ 2026 : la Chine renforce sa coopération avec le Sénégal à travers le tennis de table

En séjour à Dakar, S.E. Mme Li Fei, Chargée d’Affaires de l’Ambassade de Chine au Sénégal, a livré un discours plaçant le sport au cœur du rapprochement entre les peuples chinois et sénégalais. Saluant la ferveur sportive du Sénégal, qu’elle compare à la passion du tennis de table en Chine, la diplomate a souligné les valeurs universelles portées par le sport, discipline, respect, esprit d’équipe et quête de l’excellence. Des valeurs, selon elle, profondément partagées par les deux nations et incarnées lors du 14ème tournoi de « ping-pong », qu’elle a qualifié de bien plus qu’un simple jeu.







Au delà du sport, S.E. Mme Li Fei a réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre Dakar et Pékin, évoquant les récentes visites de haut niveau des autorités sénégalaises en Chine, notamment celles du Président de la République et du Premier ministre. Ces échanges, a-t-elle rappelé, témoignent d’une coopération jugée « sincère et stratégique », inscrite dans une dynamique plus large de partenariat Chine/Afrique. L’année 2026, désignée comme Année des échanges humains et culturels Chine/Afrique, vient renforcer cette volonté de bâtir une communauté d’avenir partagé.







Enfin, la représentante diplomatique chinoise a exprimé l’engagement continu de son pays à accompagner le Sénégal dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, évoquant le Nouvel An chinois placé sous le signe du cheval, symbole de succès. Un présage qu’elle estime favorable tant pour l’événement sportif que pour l’avenir des relations sino sénégalaises.

