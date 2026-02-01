Poursuites judiciaires contre Doudou Wade: 13 anciens présidents de Groupe Parlementaire et une en exercice soutiennent leur collègue

Quatorze anciens présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale du Sénégal ont publié ce week-end une déclaration de soutien à leur collègue Doudou Wade, visé par des poursuites judiciaires après des propos tenus lors d’une émission sur la Tfm.



L’affaire concerne le journaliste et animateur de Faram Faccee, Pape Ngagne Ndiaye, dont les déclarations ont déclenché l’ouverture d’une procédure judiciaire visant l’ancien président de groupe parlementaire. Dans leur déclaration commune, les signataires affirment leur « soutien fraternel, solidaire et républicain » à Doudou Wade, tout en rappelant les principes fondamentaux de l’État de droit. « La liberté d’expression, le droit à la critique et le débat démocratique constituent des fondements essentiels de l’État de droit », soulignent-ils, en référence à la Constitution et aux engagements internationaux du pays.



Les anciens responsables parlementaires expriment leur inquiétude face à ce qu’ils qualifient de « judiciarisation de la parole critique » dans un contexte national marqué par une « inquiétude croissante des journalistes, des responsables politiques et des leaders d’opinion ». Selon eux, les opinions exprimées dans l’espace public, relevant de l’analyse politique ou du commentaire gouvernemental, ne sauraient être criminalisées sans porter atteinte au pluralisme démocratique.



La déclaration appelle les autorités compétentes à la retenue et au sens de l’État, afin de préserver un climat d’apaisement, de confiance et de dialogue, indispensable à la cohésion nationale et à la stabilité institutionnelle.



Parmi les quatorze signataires figurent Abdourahim Agne, Ousmane Ngom, Bocar Sidik Kane, Babacar Gaye, Abdou Fall, Moustapha Diakhaté, Elhadji Oumar Youm, Aymérou Gningue, Mamadou Lamine Thiam, Serigne Cheikh Bara Doly Mbacké, Aïssatou Koulibaly, Modou Diagne Fada, Abdou Mbow, ainsi qu’Aïssata Tall Sall, présidente en exercice.