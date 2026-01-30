L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

Selon le communiqué de l’Alliance Pour la République (APR) paru à la rédaction, le parti a exprimé sa vive préoccupation face aux propos désobligeants et injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine, figure religieuse respectée au Sénégal. L’APR condamne fermement ces attaques verbales, qualifiées d 'attentatoires à la dignité humaine et à la cohésion sociale.



Le parti considère que toute divergence idéologique ne saurait justifier le dénigrement d’un guide religieux, acteur moral majeur de la vie spirituelle et sociale du pays. Le Sénégal s’est construit sur un équilibre précaire entre République et spiritualité, entre débat politique et respect des autorités religieuses et coutumières.



L’APR prescrit une condamnation sans équivoque de toute forme de violence verbale, de stigmatisation ou d’instrumentalisation du religieux à des fins politiques, qualifiant ces actes de menace grave pour la paix sociale et la stabilité nationale. Le parti appelle les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité, de retenue et de hauteur, privilégiant l’apaisement et le respect dans un contexte national exigeant.



Il réaffirme son attachement indéfectible au respect de la dignité humaine des guides religieux, garants de la paix et de la cohésion sociale. Sous la direction du Président Macky Sall, l’APR défend une vision politique fondée sur le sens de l’État, la culture du dialogue, le respect des institutions et la préservation de la paix civile, valeurs cardinales de la démocratie sénégalaise.



Ainsi, le parti exprime sa solidarité et son respect envers Serigne Moustapha Sy Al Amine, réitérant son engagement pour un Sénégal uni, stable et respectueux de ses fondements spirituels et républicains.