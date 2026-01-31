“La colline s’est écroulée”: près de 200 morts lors d’un éboulement sur un site minier en RDC

Près de 200 personnes ont perdu la vie dans un éboulement dans l’est de la République du Congo (RDC), sur l’important site minier de Rubaya contrôlé par le M23, a indiqué vendredi l’agence Reuters, sur base de la déclaration d’un porte-parole du groupe armé antigouvernemental.



La cité minière de Rubaya, qui produit 15% à 30% du coltan mondial, est tombée aux mains du M23 en avril 2024. Ravagé par les conflits depuis 30 ans, l’est de la RDC détiendrait entre 60% et 80% des réserves mondiales de ce minerai dont est issu le tantale, essentiel à la fabrication des équipements électroniques modernes.



Le site abritant des mineurs artisanaux est situé à environ 70 km à l’ouest de la grande ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu et également sous contrôle M23 depuis janvier 2025.



