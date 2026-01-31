Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc


Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc

Un crime d’une brutalité inouïe a plongé Diamniadio Nord dans l’effroi. Selon le quotidien L’Observateur, le corps atrocement mutilé d’une femme d’une trentaine d’années a été découvert dans la nuit du jeudi au vendredi, aux environs de 22 heures, à quelques mètres du cimetière de Diamniadio, sur l’axe menant vers Thiès.

 

D’après les premiers éléments recueillis sur place, la victime aurait été égorgée, dans des circonstances d’une extrême violence. Une scène macabre qui a glacé le sang des riverains et ravivé les craintes sécuritaires dans ce quartier en pleine expansion.

 

Le témoignage glaçant d’un riverain

L’horreur a été révélée par un habitant du quartier, de retour de son travail. Dans ce secteur mal éclairé, il aperçoit d’abord une scène troublante.

 

« J’ai vu un individu presque assis sur une dame », confie-t-il, encore sous le choc, cité par L’Observateur.

 

Intrigué et inquiet, il interpelle l’homme. Celui-ci, s’exprimant en français, répond de manière évasive, affirmant que la femme se serait évanouie et qu’il aurait déjà appelé les secours. Une explication qui ne convainc guère le témoin. Pris d’un mauvais pressentiment, il s’éloigne pour alerter un notable du quartier, ce qui déclenche aussitôt l’alerte à la gendarmerie.

 

De retour sur les lieux, le riverain assiste à une scène encore plus suspecte :

 

l’individu, sentant peut-être l’arrivée imminente des forces de l’ordre, s’éloigne d’un pas pressé avant de disparaître dans l’obscurité.

 

Une découverte insoutenable

Ce que découvre alors le témoin le terrasse littéralement.

 

« J’ai failli tomber à la renverse. La dame a été sauvagement tuée. Je n’arrive même pas à décrire l’horreur », lâche-t-il, peinant à trouver les mots pour décrire l’atrocité de la scène, rapporte L’Observateur.

 

La nouvelle se répand rapidement dans tout Diamniadio Nord, provoquant une onde de choc. À l’arrivée des gendarmes, le pire est confirmé. La police scientifique procède aux premières constatations avant que le corps sans vie de la victime, dont l’identité reste inconnue, ne soit acheminé vers un établissement hospitalier pour autopsie.

 

Une enquête ouverte pour meurtre d’une rare sauvagerie

Face à la gravité des faits, la gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de ce meurtre d’une rare sauvagerie. Les auditions se poursuivent.

Autres articles
Samedi 31 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle...

Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle... - 31/01/2026

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF)

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF) - 31/01/2026

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko)

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko) - 31/01/2026

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour - 31/01/2026

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir - 31/01/2026

Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade

Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade - 31/01/2026

Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions

Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions - 31/01/2026

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam )

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam ) - 31/01/2026

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein - 31/01/2026

Le chef de l'ONU alerte sur son

Le chef de l'ONU alerte sur son "effondrement financier imminent" - 31/01/2026

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira - 31/01/2026

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine - 30/01/2026

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation - 30/01/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger - 30/01/2026

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national - 30/01/2026

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains »

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains » - 30/01/2026

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité »

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité » - 30/01/2026

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata - 30/01/2026

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême - 30/01/2026

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

RSS Syndication