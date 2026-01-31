Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc

Un crime d’une brutalité inouïe a plongé Diamniadio Nord dans l’effroi. Selon le quotidien L’Observateur, le corps atrocement mutilé d’une femme d’une trentaine d’années a été découvert dans la nuit du jeudi au vendredi, aux environs de 22 heures, à quelques mètres du cimetière de Diamniadio, sur l’axe menant vers Thiès.
D’après les premiers éléments recueillis sur place, la victime aurait été égorgée, dans des circonstances d’une extrême violence. Une scène macabre qui a glacé le sang des riverains et ravivé les craintes sécuritaires dans ce quartier en pleine expansion.
Le témoignage glaçant d’un riverain
L’horreur a été révélée par un habitant du quartier, de retour de son travail. Dans ce secteur mal éclairé, il aperçoit d’abord une scène troublante.
« J’ai vu un individu presque assis sur une dame », confie-t-il, encore sous le choc, cité par L’Observateur.
Intrigué et inquiet, il interpelle l’homme. Celui-ci, s’exprimant en français, répond de manière évasive, affirmant que la femme se serait évanouie et qu’il aurait déjà appelé les secours. Une explication qui ne convainc guère le témoin. Pris d’un mauvais pressentiment, il s’éloigne pour alerter un notable du quartier, ce qui déclenche aussitôt l’alerte à la gendarmerie.
De retour sur les lieux, le riverain assiste à une scène encore plus suspecte :
l’individu, sentant peut-être l’arrivée imminente des forces de l’ordre, s’éloigne d’un pas pressé avant de disparaître dans l’obscurité.
Une découverte insoutenable
Ce que découvre alors le témoin le terrasse littéralement.
« J’ai failli tomber à la renverse. La dame a été sauvagement tuée. Je n’arrive même pas à décrire l’horreur », lâche-t-il, peinant à trouver les mots pour décrire l’atrocité de la scène, rapporte L’Observateur.
La nouvelle se répand rapidement dans tout Diamniadio Nord, provoquant une onde de choc. À l’arrivée des gendarmes, le pire est confirmé. La police scientifique procède aux premières constatations avant que le corps sans vie de la victime, dont l’identité reste inconnue, ne soit acheminé vers un établissement hospitalier pour autopsie.
Une enquête ouverte pour meurtre d’une rare sauvagerie
Face à la gravité des faits, la gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de ce meurtre d’une rare sauvagerie. Les auditions se poursuivent.
