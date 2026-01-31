Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle...

Léona Niassène est le lieu de convergence des Talibés de Mame Khalifa Niass. En effet, la cité religieuse célèbre aujourd'hui la 114ᵉ édition de sa Ziarra annuelle, dédiée à El Hadji Mouhammad Niass, plus connu sous le nom de Mame Khalifa Niass.

Ce grand événement religieux, initié en 1911, est un moment de renouvellement d’acte d’allégeance des disciples venant de l’intérieur du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora.

Dès les premières heures de la journée, le mausolée et la Zaawiya où reposent Mame Khalifa, son père Elhadji Abdoulaye Niass et ses fils, sont pris d’assaut par les pèlerins qui sont venus se recueillir.

Une cérémonie officielle est prévue à 18 heures sur l'esplanade de la grande mosquée, en présence du Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, d'une délégation gouvernementale, ainsi que des autorités administratives, religieuses et coutumières.