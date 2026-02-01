Commune de Keur Moussa: Mise en service de l'électricité des villages de kathialick et Kessokhat

Les habitants des villages de Kathialick et Kessokhat, dans la commune de Keur Moussa( En face de l'AIBD), ont poussé hier un ouf de soulagement, suite à la satisfaction d'une de leurs vieilles doléances c'est-à-dire l'électrification de cette zone.
En effet, ce résultat est le fruit d'un travail collégial entre la Senelec de Thiès et les cellules locales de Pastef dans cette zone. Celui-ci a ainsi permis à la mise en service de l'éclairage public des villages susnommés mettant fin à une inégalité sociale datant de plus d'une soixantaine d'années.
Dans la foulée, les populations ont saisi cette occasion pour rappeller leurs attentes à savoir l'approvisionnement correct en eau potable, l'érection de routes et la satisfaction des questions liées à l'emploi des jeunes...
Autres articles
-
Oumra: 1800 agences de la Omra suspendues par l’arabie Saoudite pour « manquements graves »
-
Trafic de drogue : 872 kg de chanvre indien d’une contrevaleur de 60 millions FCFA, saisis dans les îles du Saloum
-
Poursuites judiciaires contre Doudou Wade: 13 anciens présidents de Groupe Parlementaire et une en exercice soutiennent leur collègue
-
51ème édition ziarra annuelle de Saré Mamady (Kolda) : Perte des valeurs éducatives, dérives dans les réseaux sociaux, dialogue islamo-chrétien au menu…
-
Vers les JOJ 2026 : la Chine renforce sa coopération avec le Sénégal à travers le tennis de table