Commune de Keur Moussa: Mise en service de l'électricité des villages de kathialick et Kessokhat

Les habitants des villages de Kathialick et Kessokhat, dans la commune de Keur Moussa( En face de l'AIBD), ont poussé hier un ouf de soulagement, suite à la satisfaction d'une de leurs vieilles doléances c'est-à-dire l'électrification de cette zone.

En effet, ce résultat est le fruit d'un travail collégial entre la Senelec de Thiès et les cellules locales de Pastef dans cette zone. Celui-ci a ainsi permis à la mise en service de l'éclairage public des villages susnommés mettant fin à une inégalité sociale datant de plus d'une soixantaine d'années.

Dans la foulée, les populations ont saisi cette occasion pour rappeller leurs attentes à savoir l'approvisionnement correct en eau potable, l'érection de routes et la satisfaction des questions liées à l'emploi des jeunes...