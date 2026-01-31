Cérémonie officielle de la Ziarra de Léona Niassène: Le plaidoyer du Khalife au profit des paysans et des jeunes

La cérémonie officielle de la 114ème édition de la Ziarra annuelle de Léona Niassène s’est tenue ce samedi 31 Janvier 2026, en présence des autorités religieuses, administratives et politiques.

Dans son speech, le porte-parole de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Babacar Niass, a, au nom du Khalife, plaidé pour les paysans et la jeunesse. '' Nous sommes des paysans et alhamdoulila l'hivernage a été bon mais les graines d'arachide sont toujours entre nos mains. Il faut que vous prenez des mesures pour permettre aux agriculteurs d'écouler leurs productions. Il faut aussi prendre en compte les jeunes avec la création d'emploi. Cela va permettre de réduire l'immigration irrégulière'', a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a également invité l'État à appuyer davantage la cité religieuse de Léona Niassène dans la la réalisation des ses grands chantiers notamment une maison des hôtes et un complexe culturel Mame Khalifa.

Venu représenter le Président de la République et son premier ministre, le ministre Yankhoba Diémé, a rappelé la volonté du gouvernement à accompagner sur tous les plans les foyers religieux du pays. Il a ensuite sollicité des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité.

La rencontre a été bouclée avec des prières du Khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass pour la délégation et pour le Sénégal...