« 101 Discours » / Me Sidiki Kaba livre ses mémoires au public : « Notre tâche est d’empêcher que le monde ne se défasse! »

Ce vendredi, l’ancien Premier ministre et ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a présenté son ouvrage intitulé « 101 Discours : Plaidoyer pour un monde meilleur ». Un livre qui retrace son parcours militant et politique au service des droits de l’homme. Dans un discours philosophique, l’auteur a invoqué les « trois tamis de Socrate » : vérité, bonté et utilité pour justifier cet exercice autobiographique qu’il juge « haïssable » selon Victor Hugo, mais nécessaire pour transmettre l’histoire d’une génération engagée.
« Chaque génération se croit vouée à refaire le monde, mais la nôtre sait qu’elle ne pourra pas le refaire. Sa tâche consiste à empêcher que le monde ne se défasse », a-t-il déclaré, citant Albert Camus pour définir la mission de sa génération. L’ouvrage revient sur les sept combats majeurs identifiés par cette génération de militants, à commencer par le droit à l’autodétermination des peuples africains, dans l’esprit de la Conférence de Bandung de 1955.
La cérémonie de présentation a réuni de nombreuses figures de la société civile sénégalaise et des compagnons de lutte de Sidiki Kaba, témoignant de l’impact de son engagement sur plusieurs décennies.
