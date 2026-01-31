« 101 Discours » / Me Sidiki Kaba livre ses mémoires au public : « Notre tâche est d’empêcher que le monde ne se défasse! »





« Chaque génération se croit vouée à refaire le monde, mais la nôtre sait qu’elle ne pourra pas le refaire. Sa tâche consiste à empêcher que le monde ne se défasse », a-t-il déclaré, citant Albert Camus pour définir la mission de sa génération. L’ouvrage revient sur les sept combats majeurs identifiés par cette génération de militants, à commencer par le droit à l’autodétermination des peuples africains, dans l’esprit de la Conférence de Bandung de 1955.







La cérémonie de présentation a réuni de nombreuses figures de la société civile sénégalaise et des compagnons de lutte de Sidiki Kaba, témoignant de l’impact de son engagement sur plusieurs décennies.

