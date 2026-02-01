Oumra: 1800 agences de la Omra suspendues par l’arabie Saoudite pour « manquements graves »

Le Ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé ce dimanche la suspension des contrats de quelque 1800 agences de voyages étrangères spécialisées dans l’organisation de pèlerinages. Une décision qui frappe près d’un tiers des quelque 5 800 agences opérant sur ce marché.







Cette mesure fait suite à une évaluation périodique qui a révélé des défaillances importantes dans les prestations fournies aux pèlerins. Les autorités saoudiennes pointent du doigt la mauvaise qualité des services, des manquements répétés aux normes contractuelles et des problèmes récurrents dans l’accompagnement des fidèles.







La suspension, qui porte uniquement sur l’émission de nouveaux visas Omra, n’affecte pas les pèlerins disposant déjà de visas valides ou de réservations en cours. Ces derniers pourront effectuer leur voyage normalement. Il est aussi à noter que les agences concernées disposent d’un délai de dix jours pour corriger les dysfonctionnements identifiés et se mettre en conformité. Passé ce délai, celles qui n’auront pas régularisé leur situation s’exposent à des sanctions réglementaires plus lourdes, tandis que les agences conformes verront leurs contrats réactivés.







Cette initiative s’inscrit selon les autorités saoudiennes dans une stratégie plus vaste visant à améliorer la qualité des services dans le secteur du pèlerinage religieux. Le Ministère insiste sur sa volonté de garantir le respect strict des engagements contractuels et d’assurer la protection des droits des pèlerins. Cette décision est présentée comme une mesure de régulation destinée à renforcer la fiabilité et la transparence du secteur de la Omra, tout en garantissant la continuité des services pour les futurs pèlerins.

