Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade


Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade

Une journée sous haute tension à la Sûreté urbaine de Dakar (SU). Selon le quotidien L’Observateur, le journaliste et animateur de la TFM, Pape Ngagne Ndiaye, est reparti libre, hier, après 11 heures d’audition dans une affaire aux enjeux judiciaires et politiques sensibles, consécutive à des propos tenus dans l’émission « Faram Facce » par Amadou Moustapha Wade, dit Doudou Wade.

 

Convoqués tous les deux, l’animateur et son invité du jour étaient attendus au commissariat central. Mais, au final, seul Pape Ngagne Ndiaye a déféré à la convocation qui lui avait été notifiée la veille. Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais (Pds), ne s’est pas présenté.

 

Des propos jugés graves, le parquet s’autosaisit

D’après L’Observateur, les convocations font suite à des propos incriminés tenus par Doudou Wade au cours de l’émission. Des déclarations considérées comme désobligeantes à l’endroit du chef de l’État et susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique. La nature des analyses diffusées à l’antenne a conduit le procureur de la République à s’autosaisir du dossier, mettant aussitôt les enquêteurs de la SU sur le pied de guerre.

 

C’est aux environs de 10 heures que Pape Ngagne Ndiaye, accompagné de son conseil Me Diallo, a franchi les portes du 1er étage du commissariat central. Après un accueil jugé cordial, l’audition débute à 10h15, pour ne s’achever que tard dans la soirée.

 

Sécurité publique et offense au chef de l’État au cœur des échanges

Toujours selon L’Observateur, l’entretien marathon a porté sur des infractions d’actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, susceptibles de provoquer des troubles politiques graves, mais aussi sur une éventuelle offense au chef de l’État.

 

Les enquêteurs ont notamment reproché à l’animateur une passivité assimilée à de la complaisance. En clair, il lui est reproché de ne pas avoir recadré Doudou Wade au moment où celui-ci tenait des propos jugés problématiques, tant sur le plan institutionnel que sécuritaire.

 

La ligne de défense de l’animateur

Face à ces accusations, Pape Ngagne Ndiaye a, d’emblée, réfuté toute responsabilité, rapporte L’Observateur. Il a expliqué que « Faram Facce » n’est pas une émission d’entretien classique, mais un débat réunissant plusieurs invités. Ce jour-là, rappelle-t-il, Doudou Wade faisait face à Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar.

 

Autre élément central de sa défense : le direct.

 

« L’émission est tournée en direct », a-t-il expliqué aux enquêteurs, soulignant qu’il est impossible de couper la parole ou de censurer un intervenant en pleine articulation de sa pensée.

 

Selon lui, Doudou Wade, communicant aguerri, usait de métaphores et de paraboles, rendant toute intervention immédiate délicate.

 

« Si l’émission était en différé, nous aurions eu toute la latitude de censurer certains passages gênants », a-t-il précisé, évoquant notamment l’extrait relatif à un coup d’État.

 

Enfin, l’animateur a insisté sur le profil politique de son invité :

 

« Doudou Wade est un homme d’État avéré qui ne se hasarderait pas à compromettre la sécurité publique », a-t-il déclaré, estimant que ce dernier se livrait à une analyse factuelle, appuyée par une référence historique, en l’occurrence un épisode politique survenu en France.

 

Libre, mais une affaire loin d’être close

À l’issue de cette longue audition, Pape Ngagne Ndiaye a été autorisé à rentrer chez lui, sans mesure coercitive. Toutefois, l’affaire est loin d’être classée. L’absence remarquée de Doudou Wade, toujours sous le coup d’infractions potentiellement lourdes de conséquences, maintient une forte tension autour de ce dossier suivi de près par l’opinion publique.

Autres articles
Samedi 31 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle...

Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle... - 31/01/2026

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF)

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF) - 31/01/2026

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko)

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko) - 31/01/2026

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour - 31/01/2026

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir - 31/01/2026

Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc

Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc - 31/01/2026

Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions

Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions - 31/01/2026

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam )

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam ) - 31/01/2026

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein - 31/01/2026

Le chef de l'ONU alerte sur son

Le chef de l'ONU alerte sur son "effondrement financier imminent" - 31/01/2026

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira - 31/01/2026

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine - 30/01/2026

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation - 30/01/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger - 30/01/2026

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national - 30/01/2026

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains »

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains » - 30/01/2026

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité »

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité » - 30/01/2026

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata - 30/01/2026

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême - 30/01/2026

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

RSS Syndication