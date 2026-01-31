Éducation : Le calendrier officiel des examens et concours est en cours de finalisation (Ministère de l'éducation)

Le Ministère de l'Éducation nationale a tenu à clarifier la situation concernant le calendrier des examens et concours de la session 2026. Dans un communiqué publié ce jour, il annonce que le calendrier général est en cours de finalisation et prendra en compte les événements et fêtes religieuses du pays.



Les dates provisoires récemment publiées pour les examens du CFEE et du BFEM ne sont que des mesures préparatoires pour lancer les opérations d'enrôlement et d'inscription des candidats. Il est donc clair que ces dates ne sont pas définitives.



Les autorités éducatives ont tenu à rassurer les candidats et les acteurs de l'éducation en affirmant que le calendrier officiel sera publié prochainement et fixera les dates exactes des examens et concours. L'objectif est d'éviter tout chevauchement qui pourrait nuire aux candidats de la session 2026.



Un appel à la sérénité a été lancé, invitant la société éducative à poursuivre l'encadrement et le soutien des élèves pour assurer leur réussite.