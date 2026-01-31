Éducation : Le calendrier officiel des examens et concours est en cours de finalisation (Ministère de l'éducation)


Éducation : Le calendrier officiel des examens et concours est en cours de finalisation (Ministère de l'éducation)
Le Ministère de l'Éducation nationale a tenu à clarifier la situation concernant le calendrier des examens et concours de la session 2026. Dans un communiqué publié ce jour, il annonce que le calendrier général est en cours de finalisation et prendra en compte les événements et fêtes religieuses du pays.

Les dates provisoires récemment publiées pour les examens du CFEE et du BFEM ne sont que des mesures préparatoires pour lancer les opérations d'enrôlement et d'inscription des candidats. Il est donc clair que ces dates ne sont pas définitives.

Les autorités éducatives ont tenu à rassurer les candidats et les acteurs de l'éducation en affirmant que le calendrier officiel sera publié prochainement et fixera les dates exactes des examens et concours. L'objectif est d'éviter tout chevauchement qui pourrait nuire aux candidats de la session 2026.

Un appel à la sérénité a été lancé, invitant la société éducative à poursuivre l'encadrement et le soutien des élèves pour assurer leur réussite.
 


Samedi 31 Janvier 2026
Idy Sow (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
“La colline s’est écroulée”: près de 200 morts lors d’un éboulement sur un site minier en RDC

“La colline s’est écroulée”: près de 200 morts lors d’un éboulement sur un site minier en RDC - 31/01/2026

Bignona : Le maire de Balinghor annonce le premier rendez-vous économique pour les territoires

Bignona : Le maire de Balinghor annonce le premier rendez-vous économique pour les territoires - 31/01/2026

La convocation de Doudou Wade à l’épreuve de l’État de droit

La convocation de Doudou Wade à l’épreuve de l’État de droit - 31/01/2026

Cérémonie officielle de la Ziarra de Léona Niassène: Le plaidoyer du Khalife au profit des paysans et des jeunes

Cérémonie officielle de la Ziarra de Léona Niassène: Le plaidoyer du Khalife au profit des paysans et des jeunes - 31/01/2026

Coup de théâtre à la réunion du SEN du PS : Aminata Mbengue Ndiaye fait faux bond aux responsables sur les perspectives de la tenue du congrès

Coup de théâtre à la réunion du SEN du PS : Aminata Mbengue Ndiaye fait faux bond aux responsables sur les perspectives de la tenue du congrès - 31/01/2026

Dahra Djoloff : l’inspecteur Mamadou Ndao réunit les acteurs du secteur informel et promet de les accompagner vers une meilleure insertion professionnelle

Dahra Djoloff : l’inspecteur Mamadou Ndao réunit les acteurs du secteur informel et promet de les accompagner vers une meilleure insertion professionnelle - 31/01/2026

Les combats d’une génération : Me Sidiki Kaba retrace l’histoire du mouvement des droits de l’homme au Sénégal

Les combats d’une génération : Me Sidiki Kaba retrace l’histoire du mouvement des droits de l’homme au Sénégal - 31/01/2026

« 101 Discours » / Me Sidiki Kaba livre ses mémoires au public : « Notre tâche est d’empêcher que le monde ne se défasse! »

« 101 Discours » / Me Sidiki Kaba livre ses mémoires au public : « Notre tâche est d’empêcher que le monde ne se défasse! » - 31/01/2026

Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle...

Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle... - 31/01/2026

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF)

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF) - 31/01/2026

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko)

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko) - 31/01/2026

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour - 31/01/2026

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir - 31/01/2026

Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc

Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc - 31/01/2026

Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade

Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade - 31/01/2026

Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions

Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions - 31/01/2026

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam )

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam ) - 31/01/2026

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein - 31/01/2026

Le chef de l'ONU alerte sur son

Le chef de l'ONU alerte sur son "effondrement financier imminent" - 31/01/2026

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira - 31/01/2026

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine - 30/01/2026

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation - 30/01/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger - 30/01/2026

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national - 30/01/2026

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains »

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains » - 30/01/2026

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité »

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité » - 30/01/2026

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata - 30/01/2026

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême - 30/01/2026

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

RSS Syndication