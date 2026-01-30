L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

D'après un communiqué de l'Anacim rendu public, ce vendredi, " les vols de drones équipés de caméra sont interdits sur l’étendue du territoire national sauf autorisation expresse des autorités compétentes. Cette décision du directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation civile et de la météorologie (Anacim) est surtout motivée par l’incident survenu lors de la parade de l’équipe nationale de football le 20 janvier 2026, impliquant un drone assurant une couverture médiatique, et tenant compte des préoccupations de sécurité liées aux préparatifs des jeux olympiques de la jeunes(JOJ) de Dakar 2026 et à la recrudescence des incidents liés aux drones amateurs.



De même, « les opérateurs de drones professionnels ne peuvent exploiter qu’après l’obtention d’une autorisation de l’ANACIM », renseigne la note circulaire.



Dans le cas contraire, « toute infraction aux dispositions réglementaires applicables est passible de sanctions prévues par le décret numéro 2025-1750 du 24 octobre 2025 sur les pénalités aéronautiques ».