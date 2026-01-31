Dahra Djoloff : l’inspecteur Mamadou Ndao réunit les acteurs du secteur informel et promet de les accompagner vers une meilleure insertion professionnelle

Conscient des nombreuses difficultés rencontrées par les acteurs du secteur informel dans leur vie active, l’inspecteur des Impôts et Domaines, Mamadou Ndao, natif de Dahra, a réuni ce vendredi, dans la commune de Dahra Djoloff, l’ensemble des intervenants de ce secteur clé de l’économie locale.
Cette rencontre a servi de cadre à la présentation de son plan d’action axé sur le développement durable de la localité. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans une tradition bien ancrée, puisqu’à chaque début d’année, lui et ses collaborateurs élaborent des propositions concrètes visant à aider le secteur informel à sortir de l’ornière, avant de les soumettre aux principaux concernés.
Poursuivant son propos, Mamadou Ndao a indiqué que ces échanges avec les acteurs de l’informel lui permettront, en collaboration avec son staff, de revoir et d’affiner les orientations définies, notamment en terme de méthodologie et de chronologie, afin de mieux évaluer les perspectives pour l’année 2026.
Au cours de ce face-à-face, plusieurs participants ont saisi l’occasion pour exposer leurs doléances, portant essentiellement sur l’accès aux outils de travail, la sécurité dans l’exercice de leurs activités, entre autres préoccupations majeures.
Réagissant à ces interpellations, l’inspecteur des Impôts et Domaines, se définissant comme un acteur citoyen du développement, a jugé ces revendications légitimes, dans la mesure où elles touchent à des aspects essentiels tels que les conditions de travail et la protection des acteurs du secteur informel. « On ne le dira jamais assez, le secteur de l’informel peut et doit sourire », a-t-il affirmé, promettant de travailler en synergie avec ses collaborateurs au bénéfice de ce secteur.
