Toussaint : « Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. » (Victorine Anquediche Ndeye)

À l’occasion de la fête de la Toussaint, où les fidèles chrétiens du monde entier se rendent en masse dans les cimetières pour se recueillir, la Ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Madame Victorine Ndeye, n’a pas raté l'occasion pour communier avec les fidèles.

Venue se recueillir avec sa famille au cimetière de Bel-Air de Dakar, madame Ndeye de rappeler que « la vie sur terre n’est qu’un passage et que cela devrait nous interpeller en tout temps et dans tous les actes que nous posons... »