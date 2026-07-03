Gourel Harane sous le choc : une fillette de 2 ans retrouvée avec des marques d’étranglement

Un drame bouleverse le village de Gourel Harane, dans le département de Kanel. Selon Libération, le corps sans vie d’une fillette âgée de deux ans a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi derrière une habitation. Des marques d’étranglement auraient été constatées, tandis qu’une autopsie est en cours pour déterminer la cause exacte du décès.


Gourel Harane sous le choc : une fillette de 2 ans retrouvée avec des marques d’étranglement
Une découverte macabre dans la nuit
 
La localité de Gourel Harane, située dans le département de Kanel, au nord-est du pays, est secouée par une affaire dramatique. Selon Libération, le corps sans vie d’une fillette de deux ans a été découvert dans la nuit de mercredi à jeudi.
 
Le quotidien, citant une source sécuritaire, indique que la victime a été retrouvée derrière une habitation du village. Les circonstances exactes de ce décès restent à déterminer.
 
Des marques d’étranglement relevées
 
Toujours selon Libération, le corps de la petite fille présentait des marques d’étranglement. Cet élément a conduit les autorités compétentes à engager les vérifications nécessaires pour éclaircir les circonstances du drame.
 
À ce stade, aucune conclusion définitive n’est avancée dans le texte source. L’enquête devra permettre de préciser ce qui s’est réellement passé avant la découverte du corps.
 
Une autopsie en cours à Kanel
 
Libération rapporte qu’une autopsie est en cours au centre de santé de Kanel. L’objectif est de déterminer la cause exacte du décès de l’enfant.
 
Dans ce type de dossier, l’examen médico-légal est une étape déterminante. Il permettra d’établir si les marques relevées sont bien liées au décès et d’orienter la suite de la procédure.
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Vendredi 3 Juillet 2026
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