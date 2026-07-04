Commune de Kaolack - Baye Ciss déclare sa candidature et appelle à une large coalition : 'Il faut qu'on sonne la fin de la récréation, Kaolack souffre!'

Baye Ibrahima Niass Ciss dit Baye Ciss est candidat pour la mairie de Kaolack aux prochaines élections municipales. Le président du mouvement ''Kaolack changé Rék'' a annoncé ce samedi sa candidature au cours d'une conférence de presse tenue à Médina Baye. ''En réponse à votre appel, c'est avec beaucoup d'émotion, de fierté et un grand sens de responsabilité que je me tiens devant vous pour vous annoncer officiellement ma candidature au poste de maire (de Kaolack) », a-t-il annoncé sous les acclamations de ses responsables, militants et sympathisants venus nombreux pour assister à sa déclaration.

Baye Ciss dit s'appuyer sur une vision claire pour que Kaolack retrouve son lustre d'antan. ''Je ne suis pas ici pour faire des promesses politiciennes mais pour vous partager une vision où chaque concitoyen se sentira écouté, soutenu et valorisé. Ensemble nous avons la possibilité de rendre notre commune plus forte, plus inclusive et plus dynamique. Nous voulons seulement rendre à Kaolack sa dignité et sa crédibilité''.

Selon lui, Kaolack souffre et mérite mieux. C'est pourquoi, il lance un appel à une grande coalition pour sauver la ville. ''J'en appelle à une large coalition de dignes fils de la commune, Rose Wardini, Zeyda Rokhy Niass, Abdoulaye Mountakha Niass, Théodore Monteil, Mohamed Ndiaye Rahma, Ahmed Youssouf Bengelloune, Moussa Fall, Serigne Samba Ndiaye, Fallou Kébé, Sidy Diop, Babacar Ndiogou, Ngouille Faye, Amadou Diallo, Samba Tall etc... à une large union pour faire de Kaolack la deuxième ville économique du pays. Il faut qu'on sonne la fin de la récréation'', a-t-il lancé.

Pour terminer, Baye Ciss a appelé les acteurs politiques de Kaolack, à plus de responsabilité, au respect et au dépassement, car selon lui, ''chacun sait qui est qui ndakh Kounékk khamgua koula meune'', a conclu le président du mouvement ''Kaolack changé Rék''.