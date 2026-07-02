L'appel bouleversant d'une mère pour offrir un avenir à Jacques Michel : "Je veux sauver mon fils de 6 ans!"


Né à l'Hôpital Principal de Dakar avec un hypospadias, une malformation congénitale des organes génitaux, le jeune Jacques Michel Senghor, âgé de 6 ans, se bat depuis sa naissance contre une pathologie qui a profondément bouleversé son quotidien. Après une dizaine de jours d'hospitalisation, il est transféré à l'Hôpital d'Enfants, où il subit plusieurs examens, dont une biopsie gonadique, afin de déterminer la prise en charge la plus adaptée. Depuis, son enfance est rythmée par les consultations, les hospitalisations et les interventions chirurgicales.

 

Au fil des années, Jacques Michel a subi six interventions chirurgicales au Sénégal. En 2019, il est opéré pour une biopsie gonadique et une intervention liée à des végétations. En 2020, il subit une opération pour une hernie ombilicale ainsi qu'une première intervention destinée à corriger son hypospadias. Malgré ces traitements, son état nécessite de nouvelles opérations en juillet 2025, en décembre 2025, puis une dernière le 17 janvier 2026. Malgré tous les efforts des équipes médicales, les complications persistent et imposent un suivi médical constant.

 

Les conséquences de cette maladie vont bien au-delà des blocs opératoires. Les nombreuses hospitalisations, les soins quotidiens et les pansements répétés ont également eu un impact sur la scolarité de l'enfant. Selon sa mère, Jacques Michel figurait parmi les meilleurs élèves de sa classe avec une moyenne supérieure à 18/20 avant que les absences liées à sa maladie ne fassent chuter ses résultats. Ses enseignantes auraient également constaté chez lui des signes de traumatisme en lien avec son long parcours médical.

 

Après plusieurs consultations et examens, les médecins ont recommandé une prise en charge spécialisée au CHU de Montpellier, en France, estimant que le traitement dont Jacques Michel a besoin n'est pas disponible au Sénégal. Le coût global de cette évacuation sanitaire, comprenant l'intervention, les frais de voyage et le séjour, est évalué à près de 5 millions de FCFA.

 

Soucieuse de préserver la dignité et l'intimité de son fils, la mère a fait le choix de ne pas diffuser les images de son affection sur les réseaux sociaux. Elle précise néanmoins disposer de l'ensemble des documents médicaux, certificats, comptes rendus opératoires et autres pièces justificatives attestant de la gravité de la situation. Deux cagnottes ont d'ailleurs été ouvertes, l'une au Sénégal et l'autre à l'international, afin de faciliter la mobilisation autour de cette cause.

 

À travers ce témoignage, la mère sollicite également l'appui des autorités sénégalaises, des partenaires, des entreprises, des associations et de toutes les personnes de bonne volonté, notamment pour l'obtention du visa médical indispensable au déplacement vers la France. Elle garde l'espoir que cette chaîne de solidarité permettra à son fils de bénéficier enfin de la prise en charge spécialisée qui lui est recommandée.

 

Toute personne souhaitant soutenir Jacques Michel ou obtenir davantage d'informations peut contacter sa famille au +221 77 412 24 54. Chaque geste, aussi modeste soit-il, peut contribuer à offrir à cet enfant une nouvelle chance de grandir, d'étudier et de vivre dans de meilleures conditions.

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Jeudi 2 Juillet 2026
Karim Ndiaye



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