Kaolack- Prévention des inondations: Le DG de l’Onas visite les chantiers et invite à la protection des ouvrages

Dans le cadre du suivi des travaux préparatoires à l’hivernage, Séni Diène, Directeur général de l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), a effectué une visite de terrain dans la commune Kaolack afin d'évaluer l’état d’avancement des travaux et les opérations engagées pour soulager au maximum les populations des inondations.

Accompagné du préfet du département de Kaolack, le DG Séni Diène a visité le bassin de Khakhoune en cours de curage et d’entretien, le bassin de Thiofack, le canal de Médina Baye dont l’excavation est programmée avec le génie militaire. " A l’issue de ce périple, nous pouvons retenir que les travaux sont en train d’être exécutés dans les règles de l’art. Partout où nous sommes passés le curage a été exécuté à hauteur de 60-70%. Donc, on peut avoir bon espoir que nos ouvrages fonctionnent à leur niveau optimal. Donc, là on est tranquilles là-dessus. C’est un sentiment du travail bien fait jusqu’à présent mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut maintenir ce cap, le renforcer pourquoi pas, pour en tout cas faire tout pour terminer les travaux avant l'hivernage. Donc toutes les dispositions sont en train d’être prises pour faire face, réduire l’impact des inondations mais aussi prévenir un peu les risques".

Séni Diène a invité les populations à mieux s’impliquer dans l’entretien et la préservation des ouvrages, «Maintenant, la lutte contre les inondations ce n’est pas que l’affaire des techniciens, mais il y’a aussi un aspect social, communautaire parce que. J’appelle les populations à plus de civisme, de responsabilité pour ne pas agresser nos ouvrages, s’approprier de ces ouvrages, à la limite faire la Police même de ces ouvrages. Il faut davantage sensibiliser les populations, il faut que les populations cessent d’agresser les ouvrages».