Agnam mobilisé pour ses terres : Farba Ngom rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique

Une importante foule a répondu à l'appel de l'Association des chefs de village de la commune d'Agnam, samedi en fin d'après midi, pour une marche pacifique contre les opérations d'exploration minière menées par Ama Afrique à Dandé Mayo. Encadrée par les éléments de la gendarmerie, la manifestation a rassemblé des chefs de village, des élus locaux, des représentants d'associations, des jeunes, des femmes ainsi que de nombreux habitants venus afficher leur opposition au projet sous le slogan : « Ne touchez pas à nos terres ».
Prenant la parole devant les manifestants, le maire d'Agnam, Farba Ngom, a rejeté toute implication dans les démarches ayant conduit à l'arrivée de l'entreprise. Il a déclaré n'avoir jamais délivré d'autorisation de prospection et a affirmé que les chefs de village n'avaient pas davantage donné leur accord. Selon lui, des procès verbaux signés par les autorités coutumières attesteraient de cette position. Il a annoncé que les populations entendaient saisir la justice afin de faire valoir leurs droits et de contester, par les voies légales, les procédures qu'elles jugent irrégulières.
Prenant la parole devant les manifestants, le maire d'Agnam, Farba Ngom, a rejeté toute implication dans les démarches ayant conduit à l'arrivée de l'entreprise. Il a déclaré n'avoir jamais délivré d'autorisation de prospection et a affirmé que les chefs de village n'avaient pas davantage donné leur accord. Selon lui, des procès verbaux signés par les autorités coutumières attesteraient de cette position. Il a annoncé que les populations entendaient saisir la justice afin de faire valoir leurs droits et de contester, par les voies légales, les procédures qu'elles jugent irrégulières.
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