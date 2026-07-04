Agnam mobilisé pour ses terres : Farba Ngom rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique


Une importante foule a répondu à l'appel de l'Association des chefs de village de la commune d'Agnam, samedi en fin d'après midi, pour une marche pacifique contre les opérations d'exploration minière menées par Ama Afrique à Dandé Mayo. Encadrée par les éléments de la gendarmerie, la manifestation a rassemblé des chefs de village, des élus locaux, des représentants d'associations, des jeunes, des femmes ainsi que de nombreux habitants venus afficher leur opposition au projet sous le slogan : « Ne touchez pas à nos terres ».
 
Prenant la parole devant les manifestants, le maire d'Agnam, Farba Ngom, a rejeté toute implication dans les démarches ayant conduit à l'arrivée de l'entreprise. Il a déclaré n'avoir jamais délivré d'autorisation de prospection et a affirmé que les chefs de village n'avaient pas davantage donné leur accord. Selon lui, des procès verbaux signés par les autorités coutumières attesteraient de cette position. Il a annoncé que les populations entendaient saisir la justice afin de faire valoir leurs droits et de contester, par les voies légales, les procédures qu'elles jugent irrégulières.
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Samedi 4 Juillet 2026
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