« L'Afrique doit produire ses propres innovations » : Le Prix Yidan consacre le modèle sénégalais des langues nationales


« L'Afrique doit produire ses propres innovations » : Le Prix Yidan consacre le modèle sénégalais des langues nationales

Le Sénégal a accueilli pour la première fois en Afrique la conférence internationale du Prix Yidan, qui réunit plus de 200 personnalités du monde de l'éducation autour des solutions susceptibles de transformer les systèmes éducatifs du continent. 

À l'occasion de cet événement organisé à Dakar, une conférence de presse a réuni Dorothy K. Gordon, présidente du jury du Prix Yidan pour le développement de l'éducation, Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l'Association pour la renaissance de l'éducation au développement (ARED) et lauréat 2025 du Prix Yidan, Albert Nsengiyumva, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

 

Dorothy Gordon a salué la tenue de cette première conférence Yidan sur le continent africain, qu'elle présente comme le résultat direct du travail accompli par l'ARED au Sénégal et dans la sous-région. Selon elle, le sacre de l'ARED constitue à la fois une reconnaissance et une source d'inspiration pour l'ensemble du continent, démontrant que l'Afrique dispose de ses propres solutions et n'a pas à attendre des modèles venus de l'extérieur. Elle a précisé que le Prix Yidan, doté par une fondation basée à Hong Kong depuis dix ans, distingue chaque année deux catégories : la recherche en éducation et le développement de l'éducation, l'ARED étant la deuxième organisation africaine à recevoir cette dernière distinction, dotée de 30 millions de dollars de Hong Kong, soit environ 3,8 millions de dollars américains. L'évaluation des candidatures repose sur quatre critères : le caractère tourné vers l'avenir, l'innovation, le potentiel transformateur et la durabilité de l'action.

 

Mamadou Amadou Ly a pour sa part insisté sur la portée du prix obtenu par l'ARED, qui valorise l'usage des langues nationales dans l'apprentissage des enfants. Il a indiqué que cette distinction lui donne désormais accès au conseil de la Fondation Yidan, aux côtés des anciens lauréats et de nombreux partenaires, et permet d'envisager une amplification du travail engagé avec le ministère de l'Éducation nationale, y compris vers les pays voisins. 

Interrogé sur la généralisation de l'enseignement en langues nationales aux grandes villes comme Dakar, il a expliqué qu'une cartographie linguistique guide une stratégie de déploiement progressif déjà étendue à 14 des 16 académies du pays, la région de Dakar devant être couverte en dernier.

 

Albert Nsengiyumva a présenté l'ADEA comme une organisation hébergée par la Banque africaine de développement, dont le Sénégal est membre actif depuis sa création, et dont la mission est de promouvoir le dialogue politique en matière d'éducation entre pays africains. Il a souligné que la réussite sénégalaise, déjà reproduite en Gambie et en Mauritanie, doit selon lui être mise à l'échelle continentale, l'Afrique devant cesser de se limiter à consommer des innovations venues d'ailleurs pour devenir elle-même productrice de solutions. Il a rappelé qu'en 2000, Dakar avait déjà accueilli le lancement de l'initiative mondiale « Éducation pour tous », et que vingt-six ans plus tard, la même ville se retrouve au centre d'une dynamique similaire, portée cette fois par des résultats concrets.

Le ministre Moustapha Guirassy a quant à lui replacé la distinction de l'ARED dans le cadre d'une politique publique nationale, comparant le Prix Yidan au prix Nobel dans le domaine de l'éducation. Il a affirmé que l'apprentissage en langues nationales améliore significativement les performances scolaires des enfants tout en favorisant l'inclusion des adultes non scolarisés à travers l'alphabétisation. Le ministre a par ailleurs annoncé la présentation prochaine d'une politique linguistique nationale en gestation depuis 18 ans, qui devrait conduire à une révision constitutionnelle pour intégrer les langues nationales aux côtés du français, langue officielle unique selon le texte actuel.

 
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Mercredi 1 Juillet 2026
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