CRD Gamou Médina Baye : La sécurité, la santé, les inondations etc…, le comité d’organisation étale ses préoccupations


Le Gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, a présidé ce mercredi 1er juillet 2026 à la maison des hôtes communément appelée ''Keur Gane", un comité régional de développement consacré aux préparatifs du Gamou international de Médina Baye. Cette rencontre a été une occasion pour les autorités territoriales, le comité d'organisation notamment le Comaf,  l’Ansarud Din et les services de l’État de se pencher sur les dispositions à mettre en œuvre pour un bon déroulement de cet événement religieux qui draine chaque année des millions de fidèles.
 
Les discussions ont porté notamment sur les secteurs de la sécurité,  l’hydraulique, l’assainissement,  l’électricité, la santé, la communication, entre autres. Sur le plan sécuritaire, plus de mille éléments de Police et de la Gendarmerie seront mobilisés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens mais également pour la sécurité routière. Du côté de l’électricité, le comité d’organisation a exprimé son souhait d’une extension sur un linéaire de 50 km du réseau électrique. Un souhait qui sera étudié par la Senelec pour sa validation. Pour ce qui est de la fourniture en eau, la Sen’Eau a informé que le forage F4 qui était en panne l’année dernière et qui avait perturbé la distribution de l’eau a été réparé, en plus des camions et baches à eau seront mobilisés pour les pèlerins. Concernant la santé, la gratuité des soins pour les pèlerins sera assurée 5 jours durant la période du Gamou et 3 jours durant la période du Gamouwate par les autorités sanitaires. Dans son intervention, le gouverneur de Kaolack a demandé aux services de l’État de veiller au respect des engagements afin que l'événement soit organisé dans les meilleures conditions.
 
Autre fait majeur qui a été souligné durant les discussions, la célébration du Gamou en pleine période d’hivernage et les risques d’inondation. Selon Mouhamadou Moctar Watt, « l’Onas nous a fait part de tous les travaux qu’il a eu à engager sur le terrain. À ce propos, il y’a un canal qui a fait l’objet de curage sur un linéaire de 3 km. Cela va davantage soulager le phénomène des inondations au niveau de Médina Baye. Mais au-delà de l’Onas, il y’a également que la BNSP à travers la compagnie qui est présente ici à Kaolack, qui est déjà dans l’anticipation parce qu’ils ont déployé des motopompes au niveau de l’ensemble des points critiques. C’est vous dire que nous avons bien préparé cette campagne. Il y’a également une autre préoccupation qui a été soulevée ici, c’est au niveau du premier bassin de Thioffack parce qu’il y’a un travail de reprofilage qui devait être fait au niveau de ce bassin, ainsi que sa sécurisation. Nous allons voir avec l’entreprise qui était désignée par le ministère de hydraulique principalement à travers l’Onas pour voir donc où en sommes-nous par rapport à l’exécution des travaux », a assuré l’exécutif régional.
 
 
Les membres du comité d’organisation du Gamou de Médina Baye qui se disent satisfaits des engagements pris lors de la rencontre, espèrent toutefois qu’ils seront respectés pour que l’évènement puisse connaître une réussite éclatante.
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Mercredi 1 Juillet 2026
Fallou Galass Sylla



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