Tourisme médical : le Sénégal peut-il devenir le nouveau carrefour de la santé en Afrique ?

Longtemps perçu comme un luxe réservé aux pays du Nord, le tourisme médical s’impose aujourd’hui comme un enjeu stratégique pour les systèmes de santé africains. Au Sénégal, la question n’est plus théorique. Dans un contexte de mondialisation des soins et de mobilité croissante des patients, le pays dispose d’atouts réels mais encore sous exploités. C’est ce que souligne le Dr Serigne Falilou Samb, président de l’Association des cliniques privées du Sénégal et membre du Conseil national de l’Ordre des médecins, lors d’un entretien exclusif. Pour ce praticien et gestionnaire de santé, le tourisme médical ne se résume pas à attirer des patients étrangers, mais à bâtir une offre de soins crédible, éthique et durable.







Selon le Dr Samb, le Sénégal a déjà amorcé son entrée dans ce secteur grâce à la montée en gamme de certaines structures privées, à la compétence reconnue de ses professionnels de santé et à une position géographique stratégique. Cependant, les défis restent nombreux, régulation du secteur, renforcement de la qualité et de la sécurité des soins, formation continue, infrastructures adaptées et coordination entre acteurs publics et privés. Sans une vision claire et un cadre rigoureux, le tourisme médical pourrait accentuer les inégalités d’accès aux soins au lieu de devenir un levier de développement.







À l’international, le Sénégal peut prétendre à une place crédible s’il fait le choix de l’excellence et de la transparence, estime le Dr Samb. Les forums dédiés au tourisme médical constituent, selon lui, des espaces clés de réflexion, de partenariats et de repositionnement stratégique du pays. Sa vision pour l’avenir est sans équivoque, un tourisme médical encadré, respectueux de l’éthique médicale, créateur de valeur économique, mais surtout bénéfique pour le système de santé national. « Le tourisme médical ne doit pas détourner la médecine de sa vocation première, soigner avec humanité et responsabilité », conclut-il.

