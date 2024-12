Touba : La Convention universelle du Baol célèbre une avancée majeure

La Convention universelle du Baol se réjouit de la création du comité de suivi pour la mise en œuvre du programme éducatif de Touba. Cette initiative marque une étape cruciale dans la promotion du système éducatif qui permet aux jeunes d’apprendre tout en restant enracinés dans leur patrimoine culturel et spirituel en s’ouvrant au monde. Un arbre coupé de ses racines meurt, et ce programme ambitionne de préserver cette connexion essentielle.



La Convention tient à féliciter le ministre de l’Éducation nationale, invité à Touba lors de la journée de l’excellence. À cette occasion, l’information de l’officialisation de ce programme scolaire avait été donnée, et cela représente une reconnaissance importante. La Convention universelle du Baol est convaincue de l’impact positif de ce projet éducatif, qui constitue un modèle inspirant pouvant bénéficier à l’humanité entière à travers l’exemple mouride.



Ce programme pourra sûrement protéger les apprenants contre toute forme de colonisation de l’esprit et du cœur, leur permettant ainsi de développer un savoir équilibré et enraciné, tout en acquérant l’estime de soi.



La Convention universelle du Baol salue grandement l’initiative prise par Serigne Mountakha Mbacké Bachir, Khalife Général des Mourides. Ce projet, à la fois honorifique et bénéfique, valorise un programme éducatif conforme aux recommandations divines et aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi bien pour le présent que pour l’au-delà.

La Convention universelle de Baol remercie vivement tous les acteurs, à leur tête Cheikh Ahmadou Badawi, qui ont participé à cet accomplissement et se tiendra à leurs côtés dans la réalisation des nobles vœux du Fondateur de la Mouridiyyah, dans le domaine de l’enseignement et de la formation.



Serigne Mourtallah

Le président de la cellule de la Convention universelle du Baol de Touba