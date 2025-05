Tontine sur TikTok : la fille de Fatou Laobé risque 6 mois de prison

Le Tribunal de grande instance de Rufisque a jugé, ce jeudi 8 mai, Ndèye Fatou Ndiaye, fille de la chanteuse Fatou Laobé, poursuivie pour escroquerie. Elle est accusée d’avoir trompé une infirmière sénégalaise basée en France, dans une tontine de véhicules lancée sur TikTok.



L’affaire, révélée par L’Observateur le 22 avril 2025, commence en 2023. L’infirmière Boury Ndiaye voit une vidéo sur TikTok et décide de participer à une tontine pour obtenir une Jeep Cherokee. Le véhicule coûte 9,5 millions FCFA, avec des mensualités de 1,2 million FCFA sur 14 mois. Elle paie 14,7 millions FCFA, entre octobre 2023 et décembre 2024, mais ne reçoit jamais le véhicule.



Après plusieurs tentatives sans réponse, une plainte est déposée. La gendarmerie de Keur Massar retrouve Ndèye Fatou Ndiaye dans son salon de coiffure à Bambilor. Lors de son audition, elle reconnaît avoir encaissé l’argent, mais parle de 10,7 millions FCFA. Elle accuse d’anciens membres d’avoir désorganisé la tontine.



L’enquête révèle plusieurs témoignages de participantes sur un groupe WhatsApp, qui parlent de soupçons d’arnaque. À la barre, Ndèye Fatou Ndiaye dit avoir confié les fonds à une amie de sa mère.



Me El Hadji Dièye, avocat de la victime, demande 20 millions FCFA de dommages et intérêts. Il rappelle qu’une autre victime a été remboursée par Fatou Laobé. La chanteuse, présente comme témoin, défend sa fille.



Le procureur pense qu’il s’agissait d’une escroquerie dès le départ. Il demande six mois de prison ferme. L’avocate de la défense, Me Ndoumbé Wane, parle d’erreur de gestion, pas de délit.



La décision du tribunal est attendue le 15 mai.