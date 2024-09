Tivaouane: les conducteurs de Jakarta brûlent des pneus, saccagent un véhicule et arrosent la mairie de pierres( images).

Il y a de l'électricité dans l'air cet après-midi à Tivaouane. Des conducteurs de Jakarta qui ont pris d'assaut de façon spontanée

les grandes artères pour exprimer leur colère, ont été repoussés par les forces de l’ordre. Il s'en est suivi des jets de projectiles de part et d'autre.



Les manifestants avaient auparavant saccagé un véhicule stationné devant le domicile du maire, caillassé la devanture de la mairie et brûlé une moto à trois roues dans la maison de l'édile local. Selon une source tout est parti d'une décision de régulariser le secteur à travers l'identification des motos( Plaques et gilets et autres). Les conducteurs de Jakarta devraient pour cela s'acquitter d'une somme d'argent jugée un peu élevée...